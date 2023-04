Nicole lascia UeD? Il programma di Maria De Filippi si sta avviando verso la fase finale prima della consueta pausa estiva ma a quanto si mormora c’è chi potrebbe abbandonare lo studio prima della scelta. La bionda tronista che ha spesso forti discussioni con Roberta Di Padua correrebbe questo rischio dopo le ultime. Quello che è accaduto in studio e sui social sembra non promettere bene infatti,

Il caso è nato dopo l’ormai famoso bigliettino che le ha dato in segreto il suo corteggiatore Andrea. È successo tutto durante un ballo, ma le telecamere sono riusciti a riprendere il momento della consegna e quando Maria De Filippi ha mostrato il video, apriti cielo.

Nicole lascia UeD? L’ultima voce

Beccati in flagrante. Chi segue UeD sa bene che è vietato dal regolamento avere contatti al di fuori della trasmissione tra tronisti e corteggiatori ma Nicole, che si è ritrovata coinvolta in accese polemiche, ha detto di non saperlo. Si è anche scusata con la redazione ma è comunque scoppiato il putiferio.

Tra i più accaniti sicuramente Gianni Sperti: ha accusato la tronista di ingannare la trasmissione. Il sospetto di molti è che la troinista e il suo corteggiatore Andrea si siano messi d’accordo e parlino quando non sono ripresi dalle telecamere. E dal momento che la scelta si avvicina, sono esplose le voci secondo cui Nicole lascia UeD.

Già nella prossima registrazione, in programma il prossimo 15 aprile, Nicole potrebbe dare il suo addio alla trasmissione e dunque non arrivare alla puntata della scelta, che è sicuramente prevista tra alcune settimane. Troppe critiche, sia dentro che fuori lo studio di UeD. Andrà davvero così?