Uomini e Donne, ultimo atto anche per il trono di Nicole Santinelli: a lanciare la bomba le anticipazioni che arrivano dallo studio di registrazione del programma. La notizia arriva a poche ore da un’altra scelta, quella di Luca Daffré che ha deciso di uscire con la bellissima Alessandra. Ha spiazzato tutti Luca, altrettanto ha fatto Nicole Santinelli che, dopo un fiume di critiche, ha deciso di prendere la situazione in mano e rompere ogni tipo di indugi chiudendo la bocca ai tanti hater che, tuttavia, non risparmiano accuse.

Accuse che, tuttavia, hanno ceduto il passo alla comprensione: “A me dispiace per come stanno trattando questa ragazza e il suo trono. Non trovo giusto le continue insidie e giudizi di Roberta e anche gli attacchi delle altre donne, visto anche la loro età, molte di loro potrebbero esserle madre e sinceramente fanno pena. Credo debba anche Maria tutelarla di più, non mi sta piacendo con lei”.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli: la scelta è Carlo

Nicole Santinelli, da parte sua, ha deciso di rompere gli indugi annunciando la scelta con il pubblico che si è diviso tra Carlo e Andrea. “Carlo mi sembra un tantino rintronato, magari è lo studio le telecamere, ma proprio non ci arriva senza imbeccata, peccato ha una bella storia di riscatto da raccontare. L’osteopata non lo considero proprio, mentre lei di sicuro lo prenderà”.

E ancora: “Comunque io preferisco Andrea. Meno frasone da film…e con lei lo vedo bene anche se nelle esterne provo imbarazzo perché lei sec me è molto sensuale e quindi le esterne poi assumono toni un po’ cringe ma a me lei piace”. Chi preferiva Andrea è rimasto, a sorpresa, deluso. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta e ha spiazzato tutti.

La tronista ha preferito Carlo Maria Mancini ad Andrea Foriglio. Gelida, a quanto raccontano le anticipazioni, la reazione di Andrea: è rimasto impassibile e ha lasciato lo studio senza proferire parole. Secondo Gianni Sperti, il ragazzo sarebbe stato addirittura contento di come è andata a finire. Di sicuro di questo trono se ne parlerà.