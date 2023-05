A Uomini e Donne le sorprese non finiscono mai, l’ultima (destinata a far discutere parecchio) è quella legata a Nicole Santinelli, la tronista che a breve dovrebbe scegliere. Da settimane non fa che monopolizzare l’attenzione con il pubblico che si è fatto un’idea precisa: “è una ragazza senza profondità, è una che vive esclusivamente di sensazioni del momento”. E ancora: “Pezzo di ghiaccio sta ragazza costruisce piantagione di limoni soltanto… vuota come poche”.

Nicole dovrebbe scegliere uno tra Carlo e Andrea con il primo che sembra avere maggiori preferenze da parte del pubblico anche se qualcuno non si fida: “No non mi piace Carlo per niente sembra una recita perenne troppo sempre al momento giusto molto calcolato sia in quello che fa che in quello che dice. E poi si vanta sempre troppo bravo troppo giusto troppo bello, sarà un abbaglio e basta. Non mi piace”.

Uomini e Donne, Andrea potrebbe rifiutare Nicole Santinelli

E ancora: “L’ho già detto e lo ripeto: Carlo ha bisogno di cure psichiatriche urgenti!!! Ma a casa, la sua famiglia non vede che essere orrido si dimostra ogni volta? Ma in questa trasmissione è tutto lecito? Al posto di Nicole valuterei una querela nei confronti di questa gentaglia che non sa stare al mondo in maniera civile. Colpa sempre della redazione che dà visibilità a questi rifiuti”.

Secondo il pubblico, poi, la scelta dovrebbe cadere su Andrea. Ma qualcosa potrebbe succedere Andrea è stato molto franco nel dirle di non avere le idee chiare sulla sua risposta. Anche nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, Andrea ha ribadito la sua confusione, complici gli atteggiamenti poco chiari da parte di Nicole, che gli hanno fatto perdere fiducia. Tradotto: Nicole Santinelli potrebbe essere rifiutata a Uomini e Donne.

Una situazione che il pubblico boccia. “Tutti contro Nicole anche Maria sembra che non la sopporta. Ha detto che viene insultata subito ha proseguito il programma l’ altra volta Armando si sentita offeso tutta la puntata su di lui. E poi ha ragione tanta gente va ad abbracciare Roberta mah cose strane!”.