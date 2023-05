Uomini e Donne, occhio ancora puntati su Ida Platano: a muoverle nuove accuse sono i fan del programma. Qualcosa, infatti, non ha convinto a pieno e i dubbi su di lei si sono moltiplicati. Ida, stavolta, ha comunque deciso di replicare. Nelle settimane scorse si era parlato di nuovo del suo rapporto con Riccardo Guarnieri, una passione che secondo molti non sarebbe ancora estinta. Sono in tanti, infatti, a credere che dopo l’estate entrambi torneranno in studio.

Segnale è il botta e risposta a distanza che ha caratterizzato i mesi dall’uscita di Ida Platano dallo studio di Uomini e Donne a oggi. E ancora: gli interventi che i ‘ben informati’ hanno più volte fatto sulla ex coppia. Riccardo Guarnieri, del resto, non ha mai fatto mistero di avere sofferto per l’addio a Ida Platano. E non è escluso che tenterà di riconquistarla.

Uomini e Donne, fan contro Ida Platano: “Hai simulato un furto”

Ida, da parte sua, sembra per ora in grande sintonia con Alessandro eppure sembra essere in continua ricerca di visibilità. Per alcuni fan anche il furto della borsa sarebbe stato una montatura: “Per quanto hai intenzioni di prenderci in giro Ida? Pensi che non ce ne accorgiamo?”. Scrive un’utente. Parole alle quali l’ex dama di Uomini e Donne stavolta non è rimasta insensibile.

Racconta Blasting news come: “Per rispondere a chi non ha creduto che è stata davvero vittima di un furto, la bresciana ha postato lo screenshoot di una conversazione che ha avuto con un ragazzo che ha ritrovato parte del contenuto della sua borsa e l’ha avvisata in rete”. Racconta nel dettaglio Ida Platano: “Vi metto questa foto non perché mi devo giustificare”.

“Ma per far capire che non ho mai inventato nulla e mai lo farò. Non ho bisogno di fare rumore.Qui racconto sia le cose belle che mi succedono, che quelle brutte. Non racconterò mai qualcosa che non esiste”. Ha continuato Ida. Che, ad ogni modo, non ha convinto fino in fondo: “Ma che vi aspettavate? Un video al ladro mentre mi rubava la borsa?Ma come state? Io sono senza parole”, ha concluso. Ida, tuttavia, non sembra convincere tutto il pubblico una parte del quale continua a nutrire dubbi sulla genuinità dei suoi racconti: “Ti abbiamo scoperta, è inutile che ci provi”.