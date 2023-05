“Quando finisce davvero UeD”. Stop alle chiacchiere: Raffaella Mennoia scopre le carte. E adesso tutti muti

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia rivela la verità sul finale di stagione. Ormai ci siamo, proprio come Amici 22 che si avvicina a grandi passi verso la finale di domenica 14 maggio, anche il dating show di Maria De Filippi sta per concludersi. La stagione è stata, tanto per cambiare, vincente sotto tanti aspetti primi fra tutti i dati sugli ascolti, bussola imprescindibile per ogni programma. Certo non sono mancate le polemiche, come quelle che hanno travolto la tronista Nicole Santinelli.

Com’era quel detto? Bene o male purché se ne parli… E si è parlato tanto negli ultimi giorni anche di altro, ovvero la notizia per cui UeD quest’anno sarebbe finito con anticipo rispetto al passato. Secondo indiscrezioni raccolte da TvBlog le registrazioni dell’8 e del 9 maggio dovrebbero essere le ultime di questa edizione. Inoltre anche la puntata di oggi, lunedì 8 maggio, è stata cancellata. Al suo posto uno Speciale Amici a partire dalle 14:45. Ora, una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia ha svelato quando finirà, sul serio, UeD.

Quando finisce Uomini e Donne, la voce che cambia tutto

Uomini e Donne finirà in anticipo, ma non come si diceva nei giorni scorsi. Raffaella Mennoia, autrice del programma di Canale 5, ha risposto al commento su Instagram di una fan dello show facendo sapere che l’ultima puntata sarà trasmessa a fine maggio. Proprio quello che l’affezionato pubblico sperava in barba alle bad news, o forse sarebbe meglio dire fake news, circolate ultimamente.

Siamo in ogni caso agli sgoccioli. Mentre negli anni scorsi Uomini e Donne arrivò fino a giugno questa volta gli ultimi appuntamenti con il programma di Queen Mary saranno alle fine del mese mariano. Secondo quanto rivelato da Mennoia resta ora da capire se l’ultima puntata sarà trasmessa venerdì 26 maggio o magari lunedì 29 o martedì 30 oppure proprio il 31.

Vedremo quindi se Nicole Santinelli e Luca Daffrè faranno le loro scelte definitive. Intanto la tronista continua, come un parafulmine, ad attirarsi i ‘simpatici’ commenti di chi non la può vedere né sentire: “Fredda come Di Caprio nella scena del Titanic, antipatica in una maniera esagerata, da prendere a schiaffi e priva di contenuti, ad ogni esterna sembra che voglia essere baciata. E poi vorrei capire che ci trovano… bella è bella, ma francamente la trovo vuota e priva di senso, per non parlare dei bronzi che le vanno dietro. Che amarezza”.

