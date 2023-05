Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi hanno litigato alla festa di Alfonso Signorini. Terminata per tutti l’esperienza al GF Vip 7, tutti i protagonisti di quest’anno si sono dati appuntamento al compleanno del conduttore del reality show. E chiaramente quando mischi degli elementi esplosivi come questi, non puoi far altro che rischiare di far saltare tutto in aria. Catfight senza precedenti infatti tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi. Le due se ne sono date di santa ragione per il solito motivo: un attimo di celebrità in più e quel sano egocentrismo che le accomuna.

>> “Scelgo te”. UeD, Nicole Santinelli ha deciso: piovono petali di rosa in studio

Testimone involontario è Giacomo Urtis che mentre filma la diretta del taglio della torta di Signorini, riprendere inconsapevolmente un momento altissimo di trash non-televisivo stranamente. Ad un tratto Oriana Marzoli ha urlato: “Amore tu mi leccavi il se…ere fino a due giorni fa! E …. il mio fidanzato!” E la Ferruzzi ha risposto:”Ma chi ti ha mai ca…ta?!”. Nello stesso istante anche Matteo Diamante stava facendo una live: “Oddio qui c’è una clip, no! Stanno litigando la Marzoli e Elenoire“.





Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi hanno litigato

Ma non è finita perché più tardi, Elenoire Ferruzzi ha raccontato l’accaduto proprio a Giacomo Urtis: “Allora mi ha detto ‘vado io davanti’. Io le ho detto ‘ma dove ca..o vuoi andare che sei una…’”. Insomma ora sembra chiaro, la discussione sembra nata non solo da un problema di fondo tra le due (ricordate che Elenoire ha detto di essersi innamorata di Daniele Dal Moro e di averlo baciato?).

“Amore mi leccavi il sedere fino a 2 giorni fa”



Bebé tu sei la mia fottuta vita 🔥#oriele pic.twitter.com/0CQTBo7Mis — sisonokevin (@oriele__era) May 11, 2023

Proprio Elenoire Ferruzzi aveva detto della loro storia: “Daniele e Oriana? Vediamo quanto durano i servizi fotografici. Io non ho mai creduto in nessuna coppia. Sono tutte coppie spinte e false. Sono coppie per fare soldi, per fare tv, per le fotografie”. Poi sempre la Ferruzzi ha raccontato riguardo Dal Moro: “Daniele appena è uscito mi ha chiamata immediatamente la sera stessa che è uscito dalla casa”.

non oriana e elenoire che si sarebbero lanciate quella torta in faccia pic.twitter.com/BSqJ6NTUSJ — dayana (@strugglestyles_) May 11, 2023

La bebè che si gira e se ne va, giulia che si piscia sotto dal ridere e sarah che la segue con lo sguardo e le dice qualcosa sicuramente per tranquillizzarla proprio come faceva nella casa ogni volta che si accendeva 😭 #orielepic.twitter.com/lQiQsGHMBo — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) May 11, 2023

E ancora: “Ci siamo sentiti al telefono per un po’ di volte. Doveva venire a Milano ma non è mai venuto. Una cosa che ha fatto e che è molto strana, io sono andata all’evento di fine produzione del GF a Roma c’era anche lui. Mentre Oriana è venuta a salutarmi, lui no, perché?”. Chissà perchè… mistero.

Leggi anche: “Tu e Daniele state ancora insieme?”. E Oriana Marzoli costretta a rispondere: “Cosa ho da dirvi”