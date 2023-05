Luca Daffrè scelta, è fatta. Uno dei due tronisti rimasti in questa lunga e seguitissima stagione di UeD ha concluso il suo percorso. Ora il pubblico che non ama le sorprese e dunque continuerà a leggere per sapere com’è andata la puntata fatidica aspetta la scelta di Nicole Santinelli ma è praticamente questione di ore. Il programma di Maria De Filippi si avvia infatti verso la conclusione, anche se non andrà in pausa estiva con largo anticipo come si vociferava. Ovvero il prossimo 12 maggio.

A fare chiarezza ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice storica della trasmissione nonché braccio destro della conduttrice. Ha risposto al commento su Instagram di una fan del dating show e fatto così sapere che l’ultima puntata sarà trasmessa a fine maggio. Ma il trono classico, si diceva, sta volgendo al termine. Almeno per Luca Daffrè è già finito.

Luca Daffrè UeD ha scelto

Le anticipazioni sul trono di Luca Daffrè arrivano dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Il tronista, si legge, ha fatto la sua scelta in modo anomalo, diverso dai suoi predecessori: ha fatto entrare in studio solo la corteggiatrice a cui poi si è dichiarato. Solo in un secondo momento ha raggiunto le altre in camerino per parlarci a tu per tu.

Ma chi ha scelto alla fine? Alessandra, l’unica come anticipavamo chiamata alla corte di Maria De Filippi e che dunque si è seduta sulla sedia rossa. Lì la corteggiatrice, 28enne di Milano, ha ascoltato le parole del tronista e gli ha risposto di sì. Quindi si sono baciati sotto alla tradizionale pioggia di petali rossi.

“Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità, la purezza e la bellezza. Anche molto timida, ma questo non vuol dire che non abbia carattere”. ha detto Luca Daffrè in merito alla sua scelta. Poi è andato a parlare con le altre corteggiatrici rimaste in camerino, Camilla e Alice. E Nicole Santinelli? La tronista, farà la sua scelta nella registrazione di martedì 9 maggio.