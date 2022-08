Le registrazioni dei Uomini e Donne sono riprese martedì 30 agosto. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna in tv dalla metà di settembre e nel frattempo emergono le prime indiscrezioni su quello che è accaduto in studio. Il pubblico non avrà alcuna sorpresa leggendo i nomi dei personaggi che compongono il cast 2022/2023 del programma. Tra i riconfermati nel Trono Over, c’è anche Riccardo Guarnieri che ha chiesto un ballo a Federica Aversano, la nuova tronista.

Alcune anticipazioni che poi sono state corrette, sostenevano che non avesse partecipato alla prima registrazione stagionale del programma. In realtà, il cavaliere tarantino era in studio e si è reso subito protagonista di un paio di momenti che creeranno parecchio scompiglio tra i telespettatori quando saranno trasmessi su Canale 5. Stando agli spoiler della puntata registrata, Riccardo Guarnieri avrebbe litigato in modo acceso con Ida Platano: si è scoperto che il personal trainer ha scritto all’ex fidanzata durante la pausa del programma, ma tra loro non c’è stato alcun riavvicinamento amoroso, anzi.





UeD Riccardo Guarnieri retroscena: “Tutta l’estate con una donna”

Quindi il cavaliere ha spostato la propria attenzione sulla nuova tronista Federica Aversano alla quale ha chiesto di ballare insieme. Dopo aver avuto conferma della presenza sia di Ida Platano che di Riccardo Guarnieri nel cast della nuova stagione di Uomini e Donne, è intervenuto su Instagram Amedeo Venza che ha preso la parola per attaccare sia l’ex coppia che chi continua a puntare su di loro televisivamente parlando. “Erano entrambi in studio. Ma lui con che faccia si presenta dopo che ha trascorso tutta l’estata con una persona?”, ha tuonato l’influencer in merito all’ennesima riconferma nel cast del dating-show dei due ex fidanzati.

Amedeo Venza fa riferimento ad una ragazza mora pugliese con la quale il cavaliere è stato paparazzato varie volte durante le vacanze. La donna in questione pare si chiami Serena e il tarantino è stato a cena con lei sia nella terra d’origine di entrambi che in Campania: a documentarlo, sono le foto che alcuni curiosi hanno fatto di nascosto alla presunta coppia.

Inoltre Amedeo Venza non è contento neppure della riconferma di Ida, tant’è che sempre su Instagram ha sbottato: “Ma perché si continua a dare credibilità a questa gente? Sono falsi”. Le anticipazioni della prima registrazione 2022/2023 del dating-show, però, hanno regalato un nuovo spunto di discussione all’esigente pubblico. Riccardo Guarnieri ha cercato di avvicinarsi quasi subito a Federica Aversano. C’è da aspettarsi che il cavaliere chieda alla giovane un incontro, anche solo per capire se possono esserci le basi per una frequentazione futura.

