“C’è anche lei”. Nuovi tronisti di UeD, fuori il secondo nome, questa volta conosciuto: chi è

Uomini e Donne, nuova tronista, chi è Federica Aversano. La stagione televisiva del datingh show di Maria De Filippi spalana le sue porte alle new entry in cerca del vero amore. E tra le novità, anche il suo nome, quello di Federica Aversano, che da settembre avrà modo di conoscere per la prima volta i suoi corteggiatori. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Classe 1993, 28enne di Santa Maria Capua Vetere e mamma di un bimbo di 2 anni e mezzo, Luciano Giuseppe. Federica Aversano è un’insegnante e da circa 3 anni è in cerca del vero amore: “Dicono che sono antipatica”, queste le parole della nuova tronista UeD. (Uomini e Donne, la prima tronista sale sulla sedia. Il suo nome è Lavinia).

“Ma solo perché il giudizio degli altri non mi interessa. Se mi incazzo divento una iena, ma basta poco per essermi amica così come per essermi nemica. Di base sono buona, che non vuol dire essere fessa. Se sento lealtà do tutta me stessa”, sottolinea parlando di se stessa Federica.

“Ho cercato presto una famiglia tutta mia, ma ho fallito – confida ancora – ora non voglio più accontentarmi. Quando sono innamorata sono un vulcano, abbatto ogni corazza e mi sento fortissima”. Federica sembra avere le idee molto chiare: “L’uomo per farmi sorridere” e ancora: “Non cerco un padre per mio figlio, ma un compagno che possa condividere tutto con me e che mi dia emozioni, perché mi mancano da qualche tempo”. E se pensate di averla già vista in tv non sbagliate. Federica ha corteggiato Matteo Ranieri.

