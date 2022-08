“Puro amore”. Benvenuto Romeo Maria, il primo figlio della bellissima coppia vip (della tv) è già social

Giulia Pauselli ha partorito, il papà Marcello rivela il nome. È finalmente arrivato il grande giorno: proprio oggi, martedì 30 agosto, in mattinata, l’ex ballerina di Amici e il compagno Marcello Sacchetta sono diventati genitori. Qualche tempo fa i due avevano annunciato la lieta notizia e lo studio del talent show condotto da Maria De Filippi è esploso di gioia.

Ad annunciare la nascita è stato il papà Marcello Sacchetta che nel post Instagram ha scritto: “D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. (Romeo e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile ❤️”.





I mesi difficili, poi la grande gioia

Nei mesi scorsi Giulia Pauselli ha raccontato passo passo le sue sensazioni di questo incredibile viaggio. Il primo periodo è stato il più complicato, la 31enne ha ritrovato un po’ di serenità a metà della gravidanza. Inizialmente lo sconvolgimento fisico ed emotivo l’aveva fatta sentire brutta ed infelice. Fino ad oggi la ballerina di Amici e il compagno avevano tenuto nascosto il nome del bebè in arrivo.

L’annuncio, con la citazione del Romeo e Giulietta di William Shakespeare, è stata accompagnata da una dolcissima foto. Il neonato Romeo stringe con la manina il dito del papà Marcello. La mamma avvolge con la sua la piccola mano del bebè.

Immediati e numerosissimi sono stati i messaggi di congratulazioni da parte di amici e parenti. Tra loro anche numerosi vip come Giulia De Lellis, Elisabetta Gregoraci, Flavio Montrucchio, Ciro Ferrara e Pamela Prati. Ovviamente non sono mancati i commenti entusiasti di volti noti di Amici come Elena D’Amario, Emma Marrone, Tommaso Stanzani, Umberto Gaudino, Aka7even, Simone Nolasco, Martina Miliddi e Leonardo Lamacchia.

