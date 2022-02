Scoop dolcissimo ad Amici di Maria De Filippi. Una delle protagoniste di sempre, è incinta. La coppia si è conosciuta proprio all’interno del talent show condotto dalla De Filippi. E proprio qui è stato dato lo speciale annuncio. Da quello si sa, la dieta novella sarà data nella puntata di domenica 13 febbraio 2022. Ecco tutti i dettagli sul lieto evento. La super news, riportata da Biccy.it nel tardo pomeriggio del 12 febbraio 2022, è subito rimbalzata da un capo all’altro del web, impazzando soprattutto su Twitter.

A quanto pare il lieto annuncio è stato dato dall’uomo, nel consueto appuntamento domenicale del daytime di Amici registrato in onda domenica. Da quello che si dice, si parla di un momento speciale per i due ballerini amatissimi nello show di Maria De Filippi. Se non lo aveste ancora capito , parliamo di Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e Marcello Sacchetta. La 30enne infatti è incinta del suo primo figlio e sarà proprio lui ad annunciarlo nella puntata di domenica. I due ballerini professionisti, fiorentina classe 1991 lei, napoletano 38enne lui, stanno insieme dal 2016 dopo essersi conosciuti ad Amici.

Come ricorderete, la Pauselli, a cui in passato è stato attribuito un flirt con Stefano de Martino, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi come concorrente nel 2011, debuttando come ballerina professionista dall’anno dopo. I due sono legatissimi, come dimostrano i loro profili social.





Qualche tempo fa, inoltre, il giovane ha anche spiegato di voler presto convolare a nozze e formare una famiglia con la sua Giulia. Il matrimonio, però, almeno per ora sarà sicuramente rimandato, probabilmente per il Covid. Adesso però, con la notizia della gravidanza cambia tutto: altri dettagli saranno svelati dai diretti interessati nei prossimi giorni sui social privati o quelli di Amici di Maria De Filippi.

Qui i due non hanno ancora proferito parola, aspettando probabilmente la messa in onda della puntata di Amici di Maria De Filippi. Sacchetta, che ha annunciato il suo addio dalla trasmissione lo scorso settembre 2021, ha semplicemente pubblicato nelle sue storie Instagram un post che riporta le anticipazioni sulla puntata di Amici.