Ultimo addio a Silvio Berlusconi, l’ultima indiscrezione. Muore a 86 anni l’ex premier e leader di Forza Italia: al suo fianco fino all’ultimo respiro i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio oltre a Marta Fascina, accorsi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove il Cavaliere è stato nuovamente ricoverato per un drastico peggioramento delle sue condizioni di salute. La celebrazione dei funerali dell’ex premier si terranno presso il Duomo di Milano. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha stabilito che il giorno dei funerali sarà lutto nazionale.

I funerali di Silvio Berlusconi, l’indiscrezione corre veloce sul web. Il feretro è arrivato a Villa San Martino, ad Arcore, dove sarà allestita la camera ardente privata. Non ci sarà, invece, la camera ardente pubblica come era stato ipotizzato all’inizio. Sembra che la decisione sia stata presa dalla famiglia di Silvio Berlusconi. Grande assente ai funerali dell’ex premier Maria De Filippi.

I funerali di Silvio Berlusconi, l’indiscrezione corre veloce sul web: “Maria potrebbe non esserci…”

Stando a quanto affermato dalla conduttrice, di recente colpita dalla dolorosa scomparsa del marito Maurizio Costanzo, sembra che tra le sue decisioni ci sia quella di non prendere parte alla celebrazione di funerali e matrimoni proprio per permettere che l’attenzione non si sposti tutta su di lei. Eccezion fatta, ovviamente, per quanto riguarda i suoi più stretti familiari. Alla luce di ciò, dunque, Maria De Filippi potrebbe decidere di non prendere parte alla celebrazione dei funerali del leader di Forza Italia.

Eppure sono in molti a chiedersi se in occasione dell’ultimo addio all’ex premier, la reginetta degli ascolti non stia valutando di fare un’eccezione. Infatti in occasione del lutto che ha colpito la conduttrice in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo, Pier Silvio Berlusconi non fece a meno di portare personalmente le sue condoglianze in persona, restando al fianco della conduttrice nella speranza di porterle essere di conforto.

Molti si aspetterebbero dunque che Maria De Filippi decida di fare un’eccezione restando al fianco di Pier Silvio in un momento decisamente delicato. Dovesse non accadere, resta comunque doveroso sottolineare che Maria attualmente si trova in Sardegna per fare fronte a impegni lavorativi per Mediaset. Infatti la conduttrice è intenta a registrare la nuova stagione di Temptation Island.