Le porte del Duomo di Milano si sono aperte circa alle 13.30 fuori, intanto, la piazza si sta riempiendo: circa 20mila le persone arrivate per dare l’ultimo addio a Silvio Berlusconi e partecipare ai funerali di Stato. Funerali che hanno diviso sia l’opinione pubblica quanto la politica. Ieri Rosy Bindi, ex ministra ed esponente del Partito Democratico, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio, ha spiegato: “I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano ma il lutto nazionale per una persona divisiva com’è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna”.

Parole dopo le quali era arrivata pronta la replica del capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, ai microfoni di Tagadà su La7: “Chi fa politica è sempre divisivo. De Gasperi tanti l’hanno votato, tanti non l’hanno votato. Togliatti un po’ di meno l’hanno votato, un po’ di più non l’hanno votato. I Presidenti della Repubblica rappresentano l’unità della nazione ma anche loro hanno il loro passato politico. Se il criterio è solo chi non ha creato divisioni, non si dichiarerebbe mai” il lutto nazionale”.





Funerali Silvio Berlusconi, c’è anche l’ex compagna Francesca Pascale

Lutto che la famiglia sta cercando di vivere nella maniera più privata possibile, senza spettacolarizzazioni e cercando unità. Un proposito di cui è simbolo la presenza dei famigliari in chiesa. In prima fila i 5 figli e Marta Fascina. A rendere omaggio a Berlusconi anche la ex moglie Veronica Lario (vicino alla moglie del figlio Luigi, Federica, e a uno dei nipoti).

Poco più indietro, sempre tra le prime file riservate alla famiglia, Gianni Letta, accompagnato dal figlio Giampaolo; nella stessa fila siede Fedele Confalonieri. Presente, all’ultimo minuto, anche la ex Francesca Pascale. Pascale con la quale non erano mancati attriti (e la presenza della quale non era forse attesa) ma che, proprio ieri, aveva usato dolci parole per Berlusconi durante un’intervista a Repubblica. “Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi”.

“Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto- continua Pascale ora sposata con Paola Turci- ma per il “mondo che mi ha fatto conoscere, degli scenari in cui mi sono ritrovata. È un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante. È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò”.