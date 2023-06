Addio a Silvio Berlusconi, il gesto dell’ex premier che nessuno può dimenticare. Chiude per sempre i suoi occhi all’età di 86 anni il leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi ha lottato contro la grave malattia che ha rischiesto più volte un ricovero di urgenza presso il San Raffaele di Milano dove ha trascorso gli ultimi giorni di vita. “Colpisce e addolora la scomparsa di Silvio Berlusconi. Vorrei innanzitutto esprimere ai suoi familiari, ai suoi amici e alla sua parte politica il cordoglio di chi, come me, lo ha contrastato sul piano della politica durante i trent’anni di storia della cosiddetta Seconda Repubblica. Rimane il ricordo, sia pure nella durezza del conflitto, del suo tratto umano affabile e cordiale”, sono state le parole di Massimo D’Alema l’ex leader del PDS.

Il gesto di Silvio Berlusconi che nessuno può dimenticare. Sono trascorse appena 48 ore dalla notizia del decesso dell’ex premier e leader di Forza Italia. Un decesso che divide in due l’Italia e che va incontro alle parole espresse da parte di molti volti noti, dal mondo della politica a quello dello spettacolo e della televisione. A ricordare l’ex premier oltre a tutto il gruppo Mediaset anche la trasmissione Le Iene che ha reso noto su Instagram un aneddoto che forse non tutti conoscono in merito al Cavaliere.

Leggi anche: “Papà…”. Silvio Berlusconi, il gesto del figlio Pier Silvio commuove tutta l’Italia





Il gesto di Silvio Berlusconi che nessuno può dimenticare: “Lo ha fatto per Nadia Toffa…”

Ed è così che la trasmissione ha reso noto a tutti un ricordo che risale al lontano 2017 quando Nadia Toffa ha cominciato la sua dura lotta contro la grave malattia che l’ha poi purtroppo strappata dall’affetto dei propri cari, amici e colleghi. “È morto Silvio Berlusconi, il fondatore dell’azienda che da 26 anni manda in onda il nostro programma”, diffonde la trasmissione: “Non lo abbiamo mai conosciuto direttamente, ma sappiamo che in tutti questi anni ci ha seguito e sostenuto con passione e generosità. Non dimenticheremo mai quel che ha fatto per Nadia”.

Nel giorno in cui Nadia Toffa accusò il malore fu Silvio Berlusconi ha fare arrivare prontamente un elicottero che trasportò la giornalista da Trieste al San Raffaele di Milano. Una volta giunta in ospedale, Silvio Berlusconi ha messo a disposizione della giornalista la sua camera privata. Un gesto che la stessa Toffa ha poi successivamente commentato con queste parole: “Non è mio amico, però diciamo che provo molta gratitudine per lui quando mi chiamò mi sembrava il suo imitatore”.

La giornalista stessa ha poi reso noto poco prima di chiudere per sempre i suoi occhi: “In azienda, tutti continuano a riportarmi che lui chiede di me, vuole sapere come sto, è sinceramente preoccupato per me, umanamente preoccupato. Mi piacerebbe ringraziarlo, innanzitutto, e poi conoscerlo. Avrei delle curiosità da chiedergli. Gli direi così: “Io non l’ho mai votata, non l’ho mai incontrata, non sono la miglior conduttrice di Mediaset, perché ci tiene così tanto a me? Perché mi ha voluto bene tanto da mandarmi l’elicottero da Trieste al San Raffaele?”.