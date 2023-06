La morte di Silvio Berlusconi ha avuto ripercussioni su tutto il palinsesto televisivo italiano. La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023, in programma lunedì 12 giugno in prima serata su Canale 5, è stata rimandata. L’ex premier si è spento lunedì 12 giugno alle 9,30 circa all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato quattro giorni prima. La notizia ha inevitabilmente bloccato ogni programma televisivo in favore di speciali dedicati a lui.

“Questa sera la puntata dell’Isola dei Famosi non andrà in onda – si leggeva sul comunicato ufficiale diffuso sui canali social della trasmissione di Ilary Blasi – Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti”.

Morte Silvio Berlusconi, la data ufficiale della semifinale dell’Isola dei Famosi 2023

Anche la conduttrice del reality, Ilary Blasi, ha scritto un messaggio tra le sue Storie Instagram: “La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia (Toffanin, ndr), a cui faccio le mie condoglianze”. L’ex moglie di Francesco Totti e conduttrice dell’Isola dei Famosi è una delle più grandi amiche della conduttrice di Verissimo e nuora di Silvio Berlusconi.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è arrivata anche ai naufraghi dell’Isola dei Famosi. Alvin ha fatto l’annuncio all’interno di una capanna ed Helena Prestes, che qualche giorno prima aveva chiesto informazioni sull’ex premier, dopo aver esclamato “Me lo sono sentita“, si è subito allontanata dal gruppo e con gli occhi lucidi ha detto fra sé e sé: “Io volevo conoscerlo!”. Momenti di grande tristezza all’Isola dei Famosi dopo la notizia sulla scomparsa di Silvio Berlusconi.

Come detto, la scomparsa di Silvio Berlusconi ha cambiato tutto il palinsesto televisivo italiano e dopo lo stop, TV Sorrisi e canzoni ha ufficializzato le date della semifinale e della finale dell’Isola dei famosi 2023. La semifinale sarà trasmessa in diretta venerdì 16 giugno. Per quanto riguarda la finale, invece, è stata confermata la diretta per lunedì 19 giugno.