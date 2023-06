La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023, in programma lunedì 12 giugno in prima serata su Canale 5, è stata rimandata. Così come è cambiato tutto il palinsesto dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere si è spento alle 9,30 circa all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato quattro giorni prima. La notizia ha inevitabilmente bloccato ogni programma televisivo in favore di speciali sulla vita dell’ex premier andati in onda fino a tarda notte. I funerali di Stato sono fissati per mercoledì pomeriggio alle ore 15 in duomo.

“Questa sera la puntata dell’Isola dei Famosi non andrà in onda – si è letto nel comunicato ufficiale diffuso sui canali social della trasmissione di Ilary Blasi – Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti”. Anche la conduttrice del reality, a proposito, ha scritto un messaggio tra le sue Storie Instagram: “La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia (Toffanin, ndr), a cui faccio le mie condoglianze”.

Isola dei Famosi 2023, Alvin dà la notizia di Silvio Berlusconi ai naufraghi

Anche Alvin ha pubblicato una foto con il Cavaliere e fatto le condoglianze alla famiglia Berlusconi. E i vip che sono ancora in Honduras? Dovranno aspettare un’altra settimana per collegarsi in diretta con lo studio dell’Isola dei Famosi 2023 e Ilary Blasi. Slittamento, questo, che potrebbe far spostare anche il debutto di Temptation Island oltre che ovviamente la data della finale.

Ma i concorrenti hanno saputo la notizia. È stato proprio Alvin a comunicare loro della morte di Silvio Berlusconi. “Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia”, ha scritto sotto al post l’inviato del reality senza però dare ulteriori dettagli. Nelle foto si vede solo lui che parla ai naufraghi tutti seduti sotto il telo della capanna.

Nessuna informazione sulle loro reazioni. Soprattutto quella di Helena Prestes che, come ricorda il sito Biccy, qualche settimane fa ha chiesto in diretta notizie sulla salute di Silvio Berlusconi. “Vorrei fare una domanda sul fuori. Sì volevo chiedere una cosa sull’Italia. Posso farla quindi? Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene. Sì? Allora sono contenta!”, le sue parole.