In attesa che riprenda Uomini e Donne (il dating show torna su Canale 5 il 9 gennaio) i fan devono accontentarsi di quello che pubblicano sui social i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Tra loro Gemma Galgani ha trascorso il Capodanno insieme alla sua amica Ida Platano che da qualche mese fa coppia con Alessandro Vicinanza, il 39 salernitano che è riuscito a conquistare il suo cuore. La coppia ha raggiunto Gemma a Torino a testimonianza del forte legame d’amicizia che lega le due dame di Uomini e Donne.

Il pubblico ha lasciato Gemma Galgani che ballava con un cavaliere. Si tratta di Alessandro, 52 anni, si occupa di ristorazione. Divorziato e senza figli, Alessandro dice di voler trovare una donna che abbia tempo da dedicargli. Gemma lo nota, ma insieme a lei esprime parere positivo anche Paola (altra dama del parterre). A questo punto Alessandro viene conteso e ne nasce un divertente siparietto in studio.

UeD, “ritocchini” in vacanza per Gemma Galgani

Dalle anticipazioni fornita da Lorenzo Pugnaloni si viene a sapere che Gemma Galgani sta continuando a frequentare il cavaliere, ma quest’ultimo conoscendo anche la dama Pamela e sta uscendo con Paola. Insomma una situazione che promette tanti colpi di scena e il pubblico attende il ritorno di Uomini e Donne per capire come si evolverà la vicenda. Nel frattempo bisogna accontentarsi dei contenuti social e proprio da quello che si è visto a Capodanno alcuni hanno notato qualcosa di diverso in Gemma Galgani.

Tra i fan del programma si parla di “ritocchini” per la dama torinese. Si vocifera che apparirebbe più in forma grazie a “una serie di ritocchini di controllo” che avrebbe fatto durante le feste. L’obiettivo di Gemma Galgani, si legge su Blasting News, sarebbe quello di rifarsi il naso, rendendolo più in armonia con il suo viso. Le foto e i video che Gemma o i suoi amici hanno postato durante le feste, mostrerebbero un nuovo ringiovanimento della dama.

Si tratta di un parere che in questi giorni viene condiviso da alcuni fan di Uomini e Donne: è probabile che Gemma Galgani possa essersi sottoposta a qualche piccolo ritocco durante la pausa natalizia del programma. Si tratta di voci che sono tutte da confermare: si parla, infatti, di possibili interventi alle rughe e alle labbra con iniezioni di acido ialuronico. Gemma Galgani potrebbe (il condizionale è d’obbligo) abbia sistemato alcune zone già ritoccate gli anni scorsi, una specie di routine da portare avanti con l’aiuto del medico estetico.