Uomini e Donne, critiche feroci per Gemma Galgani: la dama presa di mira da un’ex protagonista del dating. La dama torinese in questa edizione è sicuramente meno coinvolta rispetto al passato, ma non perde occasione per intervenire e per dire la sua. Eppure, a leggere i commenti on line, sembra aver perso definitivamente il suo ascendente sul pubblico. Scrive un’utente: “Gemma si e fatta sfuggire lunico uomo che le piaceva e le poteva stare accanto: Giorgio”.



“Lui è scappato x il suo brutto carattere, se lei fosse stata più accondiscendente, più dolce, meno polemica e meno spigolosa. Mah”. E ancora: ““Tengono Gemma in studio solo perché ha procurato un sacco di soldi a canale cinque grazie alla storia con Giorgio mica siamo scemi. Gemma è’ un’egotista come pure Tina e vanno cambiate non piacciono più quasi a nessuno perché bullizzano sempre tutti e sono un pessimo esempio da tenere (sicuro pagate salatissime)”.

Leggi anche: “Vergogna!”. UeD, Gemma Galgani come non si era mai vista: resa dei conti con la dama







“Vergogna! A uomini e donne naturalmente interessano solo lo share (incassi)”. “Che Gemma è pesante è assodato, ma quei due cretini di Tina e il cog….né di Gianni che ci ride daiii fanno davvero pena!!! Tina la prenderei per i capelli la porterei a spasso x tutto lo studio, acida!!!!!!”. Intanto un’ex dama ha accusato Gemma di essere peggiorata dopo i ritocchi e di voler essere a tutti i costi un personaggio, per poi sottolineare come la dama voglia un toy boy piuttosto che un compagno per la vita.



L’ha poi invitata a lasciare lo studio. Solo pochi giorni fa aveva avuto un duro confronto con Paola, con la quale pare avere il dente avvelenato per vecchie ruggini. “Fai le battute sarcastiche ed ironiche…A me ha dato dell’insicura, neppure fosse la mia psicanalista…Si mette sempre in mezzo…”, ha detto Gemma Galgani che non ha lasciato parlare Paola: “Stai zitta un attimo, va bene?”.



La dama torinese è sembrata un fiume in piena e ha continuato ad attaccare Paola perché voleva far emergere la sua eventuale incoerenza, dal momento – che a detta sua – predicherebbe bene ma razzolerebbe tanto male: “Prendi i numeri dei più giovani, però se lo faccio io vengo tacciata per quello che… Per carità… Non si può fare… Li prendi tu invece va tutto bene…Mi dà fastidio quando dai giudizi impropri a livello personale…”.

“Basta così”. Gemma Galgani, titoli di coda a UeD: l’affondo di Gianni Sperti la scarica in diretta