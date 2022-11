“Vergogna!”. UeD, Gemma Galgani come non si era mai vista: resa dei conti con la dama

Nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e Gemma Galgani torna a essere protagonista. La dama torinese in questa edizione è sicuramente meno coinvolta rispetto al passato, ma non perde occasione per intervenire e per dire la sua. Questa volta è apparsa decisamente adirata e scura in volto e ha avuto un duro confronto con la dama Paola. Gemma Galgani ha puntato il dito contro la collega del parterre femminile, con la quale pare avere il dente avvelenato per vecchie ruggini.

“Fai le battute sarcastiche ed ironiche…A me ha dato dell’insicura, neppure fosse la mia psicanalista…Si mette sempre in mezzo…”, ha detto Gemma Galgani che non ha lasciato parlare Paola: “Stai zitta un attimo, va bene?”. La dama torinese è sembrata un fiume in piena e ha continuato ad attaccare Paola perché voleva far emergere la sua eventuale incoerenza, dal momento – che a detta sua – predicherebbe bene ma razzolerebbe tanto male: “Prendi i numeri dei più giovani, però se lo faccio io vengo tacciata per quello che… Per carità… Non si può fare… Li prendi tu invece va tutto bene…Mi dà fastidio quando dai giudizi impropri a livello personale…”.

UeD, Gemma Galgani litiga con la dama Paola in studio

Gemma Galgani ha anche sottolineato in studio a Uomini e Donne di non volere accettare le critiche di Paola: “Preferisco essere sicura alla mia età, piuttosto che essere sarcastica e fare battute…”. Inoltre la dama torinese non ha fatto mistero di essere rimasta male nei giorni scorsi quando è stata attaccata da Paola in un suo momento di difficoltà: “L’altro giorno io stavo male, ero costipata… Ed hai sparato sulla croce rossa… Ma vergognati… Stai zitta…”.

Paola ha cercato di non scomporsi, ha provato a replicare a Gemma Galgani che l’ha accusata di averla attaccata in modo velenoso: “Sei stata vergognosa nei miei confronti… Ero al centro dello studio, non riuscivo neppure a parlare… Tu mi hai attaccata… Una donna contro un’altra donna…Mi hai attaccata in maniera velenosa…”. Insomma gli animi in studio si sono surriscaldati ed è dovuta intervenire Maria De Filippi che è riuscita a riportare l’ordine.

La seconda parte della puntata ha visto protagonista Riccardo Guarnieri che sta conoscendo Gloria Nicoletti. I due hanno dato vita a un nuovo capitolo del loro rapporto. Il cavaliere ammette che, qualora la dama decidesse di uscire anche con un altro uomo, non ne sarebbe infastidito. “Non mi darebbe fastidio se lei uscisse con un’altra persona – afferma -. In questo momento ho deciso che è giusto dedicarmi solo alla nostra conoscenza perché non voglio commettere gli errori del passato, ma sappiamo entrambi che non c’è sentimento”.