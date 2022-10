A Uomini e Donne un corteggiatore sta colpendo particolarmente Gemma Galgani. Si tratta di Roberto Bonanni, di professione allenatore di nuoto. Inizialmente si era presentato nello studio del dating show di Maria De Filippi per corteggiare un’altra dama, Paola, poi le sue attenzioni si sono riversate sulla storica dama torinese che da dieci anni è protagonista del programma di Canale 5. Pertanto Gemma Galgani pare intenzionata a portare avanti la conoscenza con Roberto: a lui ha lasciato il suo numero di telefono e spera di poter vivere una favola d’amore.

Con Roberto, Gemma Galgani ha avuto diversi appuntamenti e, in studio “Roberto dice voglio frequentare Silvia e Gemma, ma non era scattato qualcosa per cui partisse il bacio. Lui ha detto che non avrebbe baciato fino ad una scelta”, spiega Maria De Filippi. La conduttrice poi manda in onda un filmato di una nuova cena tra i due. “Vedrete una Gemma molto presente, ma senza bacio”, dice ancora Maria De filippi. “Ma chi si porterebbe a casa Gemma?”, chiede Tina Cipollari stuzzicando la dama.

Leggi anche: “È morto, non sapete il dolore”. Gemma Galgani, la confessione privata che stringe il cuore





Gemma Galgani corteggiata da Roberto a UeD

In sostanza Roberto Bonanni non si è lasciato andare con Gemma Galgani, il bacio non è arrivato. “Io sono fatto così. Non mi va di passare da fiore in fiore e la bacerò quando sarò sicuro. Ha guadagnato diversi punti ieri sera”, dice in studio il cavaliere durante la puntata di lunedì 24 ottobre. “Quanti punti dovrà guadagnare ancora prima di essere baciata?” chiede allora ironicamente Tina Cipollari. Maria De Filippi spiega che l’attrazione di Roberto per Gemma non è arrivata ad un livello tale da baciarla.

Il cavaliere ribadisce di voler continuare a frequentare Gemma Galgani senza precludersi la possibilità di conoscere altre donne. “Non sta facendo nulla di male e poi lo dice davanti a lei”, afferma la conduttrice. Così Roberto Bonanni annuncia di voler uscire con Silvia. Una decisione che Gemma Galgani decide di accettare.

Per quanto riguarda la programmazione di Uomini e Donne, il dating show non andrà in onda nelle giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1: stesso discorso vale per Amici 22. Pertanto al loro posto dopo Beautiful l’ultimo giorno di ottobre avremo il film del ciclo Inga Lindstrom e il giorno successivo Rosamunde Pilcher. Quindi, non ci sarà l’opportunità di assistere a questi programmi. Invece, a partire dalle ore 16.10, ci sarà senza alcun problema il daytime del GF Vip 7, che terrà compagnia al pubblico. Ma nessuna preoccupazione: UeD e Amici torneranno nei giorni successivi.