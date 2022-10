Uomini e Donne, arriva lo stop per Maria De Filippi. Una brutta notizia è stata appresa dal pubblico in queste ore, ma Mediaset non poteva fare altrimenti e nonostante potesse aspettarsi le critiche dei telespettatori, è andata avanti per la sua strada e ha deciso di confermare questa scelta. Ci sarà sicuramente malcontento da parte di molti, ma ci sono delle date che non possono non essere prese in considerazione e quindi la gente da casa dovrà rassegnarsi a questa decisione che è ormai ufficiale.

A proposito di Uomini e Donne, prima di parlare dello stop per Maria De Filippi, nei giorni scorsi c’è stato un momento difficilissimo per Roberta Di Padua. Queste le sue parole, dopo aver subito un no secco da Alessandro Vicinanza alla possibilità di uscire con lei dal programma: “Sono schifata, mi fai schifo, fino alle 4 di stanotte a dirmi cose, mi hai solo presa in giro”. Quindi, la donna si è resa conto di aver subito una sorta di umiliazione. Lui le aveva dimostrato ben altro, ma poi alla fine ha voluto scegliere Ida Platano tra lo sconcerto della Di Padua.

Uomini e Donne, stop per Maria De Filippi il 31 ottobre e il primo novembre

Nei prossimi giorni assisteremo a delle variazioni importanti, con il sito Blasting News che ha dato in anteprima la notizia. Per Uomini e Donne si prevede uno stop e Maria De Filippi subirà anche un’altra modifica per un’altra trasmissione. Quindi, Canale 5 ha deciso di dare spazio ad altri programmi in occasione di due date. Per due giorni i telespettatori non avranno la possibilità di guardare le puntate del dating show, ma anche il daytime di Amici 22, altro appuntamento fisso di migliaia e migliaia di persone.

Dunque, lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre non andranno in onda né Uomini e Donne né Amici 22. Questa la programmazione modificata: dopo Beautiful l’ultimo giorno di ottobre avremo il film del ciclo Inga Lindstrom e il giorno successivo Rosamunde Pilcher. Quindi, non ci sarà l’opportunità di assistere a questi programmi. Invece, a partire dalle ore 16.10, ci sarà senza alcun problema il daytime del GF Vip 7, che terrà compagnia al pubblico. Ma nessuna preoccupazione: UeD e Amici torneranno poi subito dopo.

Nessuna modifica a partire dai giorni successivi, quando Uomini e Donne tornerà alle ore 14.45 e Amici 22 alle 16.10. Trattandosi di giorno pre-festivo e festivo, Mediaset ha presumibilmente optato per una sosta. E ricordiamo che poi nel periodo natalizio ci sarà un altro stop più lungo, forse di un paio di settimane.