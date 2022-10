Attacco di panico a UeD. Momenti di preoccupazione durante l’esterna tra la tronista Lavinia e Alessio. Per questo motivo, Maria De Filippi ha invitato la tronista a parlarne e ha racconta del primo incontro svelando cosa è successo durante l’esterna con Alessio.

Lavinia ha avuto un attacco di panico a UeD e ha dovuto abbandonare l’esterna per circa mezz’ora, tempo necessario per riprendersi e poi proseguire l’uscita con il suo corteggiatore, con il quale poi è scattato anche un bacio. Mentre i due ragazzi si trovavano in esterna, Lavinia ha iniziato ad avere dei problemi di respirazione e ha dovuto abbandonare l’esterna davanti allo stupore e la preoccupazione di Alessio.

Attacco di panico a UeD,la tronista Lavinia lascia l’esterna

“Quando usa il ventaglio vuol dire che l’attacco d’ansia sta prendendo il sopravvento. Non è una cosa facile da vivere, è una cosa di cui soffrono tanti ragazzi e ragazze. È un qualcosa che lei piano, piano impara a riconoscere e a governare”, ha raccontato Maria De Filippi spiegando la situazione in cui si trova Lavinia. Il racconto della conduttrice prosegue, con Lavinia seduta al centro dello studio che si asciuga le lacrime.

“Lei fa un’esterna e la fa con Alessio. Lei ha difficoltà a proseguire l’esterna. E se ne va. Giusto? Temporaneamente. Sta via 20 minuti e poi rientra. – ha detto Maria raccontando dell’attacco di panico di Lavinia – Questo non perché Alessio fa qualcosa di sbagliato… Facciamo un passo indietro. A luglio conosco Lavinia e faceva un caldo torrido. Lavinia arriva, si siede, tutto perfetto e aveva un ventaglio. Io prendo il fatto del ventaglio come un vezzo”, spiega Maria.

“Lei parla e io non ho mai avuto la sensazione che soffrisse di attacchi d’ansia. Gli attacchi di panico a volte le impediscono di vivere normalmente: guidare la macchia, utilizzare mezzi di trasporto, ecc… Ogni tanto se si vede che Lavinia non c’è più è perché l’attacco d’ansia prende il sopravvento“, ha spiegato ancora Maria De Filippi dopo l’attacco di panico a UeD.

Lavinia ha preso la parola, ha ringraziato Maria De Filippi e il corteggiatore Alessio per la comprensione (video). “Fare questa trasmissione è una specie di doppio traguardo“, ha raccontato la tronista. Poi è andato in onda il video dell’esterna a UeD, con Lavinia sorpresa da un attacco di panico a UeD, costretta a lasciare Alessio solo. Dopo 20 minuti Lavinia torna e l’esterna con Alessio prosegue e si conclude con un bacio.