Colpo di scena a Uomini e Donne, protagoniste Maria De Filippi e Ida Platano. È successo qualcosa di mai visto mentre fioccano le polemiche sul dating. Le ultime feroci critiche arrivano da Veronica Ursida che spara a zero. La prima ad essere messa nel mirino è Roberta Di Padua: “è tornata per poi rimanere in trasmissione e fare sempre la prezzemolina delle varie coppie e situazioni. Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada. Niente, deve fare la scomoda. Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto. Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie”.



“Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata!”. Poi tocca alla Platano: ““Anche a Ida non credo più, nella scorsa edizione era innamorata di quattro, era disperata, doveva uscire come coppia, non uscire come coppia, neanche lei sa nulla. Vuole fare un po’ la Gemma di turno, ma in maniera più giovanile, diciamo così”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ‘scarica’ Ida Platano: interviene anche Tina



Contro Ida interviene anche Maria De Filippi. Un intervento bonario che però lascia un sapore strano in bocca. È successo dopo il confronto tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Alessandro a cui Ida dice di non tenere nonostante le cose sembrano andare diversamente. Maria inizia così a prendere in giro Ida a, facendo notare che è una persona che prima dice una cosa e poi un’altra. Maria, insomma, non crede che Vicinanza debba rinunciare, anzi.



“Dipende da chi hai davanti, secondo me”. Tina Cipollari dice la sua e Maria appoggia in pieno: “Con Ida insisterei perché quello che dice a pranzo non a cena”. Per molti le parole di Maria sottolineano un atteggiamento non trasparente di Ida del quale la conduttrice si è accorta. E Riccardo cosa ne penserà? Di certo per lui le cose non vanno benissimo: dopo le ultime uscite infelici è stato preso di mira sui social.



Durissimo il commento di un’utente dopo l’ennesimo faccia a faccia con Ida: “Da buon narcisista patologico appena lei riesce a distaccarsi e ad interessarsi ad un altro lui la rivuole ma non xche ne è innamorato ma solo ed esclusivamente x riumiliarla( x es non avendo rapporti sessuali con lei come tutte le volte fa ). Questi personaggi sono molto pericolosi è ora che vi documentiate basta parlare di semplici : stronzi sono malati molto malati”.

