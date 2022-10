Nuova puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5 mercoledì 19 ottobre. La conduttrice Maria De Filippi ha subito fatto notare l’assenza nel parterre di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Gianni Sperti dice: “È strano”. Tina Cipollari prende subito la parola e commenta: “Non ci sono entrambi? Saranno partiti in luna di miele?”. Poco dopo la dama bresciana fa il suo ingresso in studio e si scusa per la momentanea assenza: il problema era un ritardo del treno.

Viene dato spazio al triangolo tra Ida Platano, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La dama di Cassino soffre per la vicinanza sospetta tra gli ex Alessandro e Ida. Per lei, Alessandro penserebbe ancora al ricordo di Ida, soprattutto alla luce della mancata passionalità tra lei e il cavaliere. Non solo: tra Alessandro e Roberta non ci sarebbe stato un rapporto intimo completo e da qui deriverebbero i dubbi della dama. “A me piace come donna”, dice Alessandro parlando di Roberta Di Padua per poi non reggere il paragone tra quest’ultima e l’ex Ida Platano: “Ma non riesco a paragonare due donne e due situazioni”.

Battuta di Maria De Filippi a UeD: “Bevete prima di entrare”

Nella discussione interviene Maria De Filippi che fa una domanda diretta ad Alessandro Vicinanza: gli chiede se ha intenzione di uscire da Uomini e donne con Roberta Di Padua. La risposta del cavaliere è dapprima un timido “sì, usciamo”, poi tentenna: “No, non sono ancora pronto”. QA questo punto traspare evidente la sofferenza di Roberta Di Padua, che si sente ancora una volta usata in amore.

In studio colpisce il look di Pinuccia: vestita di rosso e con un vistoso rossetto sulle labbra. Peccato che quest’ultimo si è sbavato, forse a causa della mascherina, e per questo motivo è stato necessario l’intervento di una truccatrice. Una conseguente battuta di Pinuccia ha scatenato la reazione della conduttrice. Quindi è iniziato lo sfottò dell’opinionista nei confronti della dama: ad attirare l’attenzione il suo look total red con tanto di rossetto.

Ma ultimamente cosa fate prima di entrare in puntata bevete? Io morta💀 Maria ti adoro! #uominiedonne — Bah (@Bahmaperfavore) October 19, 2022

“Forse te ne hanno messo un po’ troppo, è sbavato” ha detto Maria De Filippi rivolgendosi alla dama, che però non ha ascoltato subito le sue parole. Alla nuova domanda “Pinuccia hai baciato qualcuno?”, ha risposto: “No, lo vorrei dare con tutto il cuore”. Così è intervenuta di nuovo la conduttrice e, rivolgendosi a tutti e tra lo scherzo e il dubbio, ha detto: “Ma ultimamente bevete prima di entrare in puntata? Che fate? Questo reparto (riferendosi al Trono Classico, ndr) è calmissimo rispetto all’altro”.