UeD, fari puntati su Riccardo Guarnieri: per il cavaliere arriva l’ultimatum di Maria De Filippi. In queste settimane Riccardo sembra aver chiuso definitivamente con la sua ex storica Ida Platano. In studio è infatti andato in onda un duro botta e riposta tra i due che non sembra dar spazio a nuove aperture. “Mi sono emozionato perché tu, Maria, le hai chiesto una cosa e hai avuto subito una risposta, io gliel’ho chiesto per anni e non ne ho mai avuta una. – dice Riccardo – Ida mi sono sentito d’invitarti a cena, per le emozioni che ho provato”.



Secca la risposta di Ida: “Riccardo forse non hai capito nulla, sono stata anni qui ad aspettare. Mi hai visto praticamente distrutta, cosa guardavi in quel momento? Che dimostrazioni vuoi ancora? – risponde con tranquillità la dama – Quando mi hai fatto l’invito io ti ho detto ci devo pensare, ma a dire la verità la risposta era già no. Siccome non sono una cinica, ho visto che stavi male, non mi sono sentita di dire subito no, ma seduta qui ho sentito che la nostra storia è finita”.

UeD, per Riccardo Guarnieri arriva l’ultimatum di Maria De Filippi



E ancora: “Una volta mi aggrappavo ad alcune tue paroline, ora non più. Sono sempre qua ad aspettarti, oggi no. Riccardo, con te non esco più”. Riccardo, da parte sua, sembra aver occhi solo per Federica Aversano. Un interesse palese che ha spinto Maria a lanciare un ultimatum: una volta per tutte gli chiederà di prendere una decisione: proseguire il suo percorso nel parterre degli over oppure schierarsi dalla parte dei corteggiatori della tronista, senza andare costantemente dalla tronista per ballare oppure scambiare delle chiacchiere.



Ma cosa ne pensa Federica? Non è dato sapere: ciò che è certo è che la sua permanenza in studio è a rischio. Stando alle anticipazioni di Blasting News, avrebbe pianto improvvisamente davanti a tutto lo studio. Non sarebbe proprio riuscita a contenere le sue lacrime, a causa di un momento di enorme tristezza. E la possibilità che possa abbandonare il trono e quindi il programma di Canale 5 si fa sempre più concreta.



C’è un motivo alla base di questa sua insofferenza e bisognerà comprendere se ci siano margini per una sua ripresa. Secondo quanto appreso, Federica Aversano ha avuto questo momento di sconforto a causa del percorso insoddisfacente fin qui fatto come tronista. Ha rivelato di non essere riuscita a trovare nessuno che finora l’abbia convinta al 100% e ha dunque ammesso le sue difficoltà nel creare legami con i corteggiatori.

