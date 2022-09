“Io e lui”. UeD, Roberta Di Padua: il retroscena su Riccardo Guarnieri fa saltare tutti

Roberta Di Padua è tornata a Uomini e Donne. Dopo la pausa estiva si è rivista nello studio di Maria De Filippi una delle protagoniste più conosciute e amate dal pubblico. La dama di Cassino, ex fiamma di Riccardo Guarnieri, aveva lasciato qualche anno fa e aveva scritto questo post: “Quando hai provato mille strade per spiegare le tue ragioni. Quando hai tentato mille modi diversi per farti capire. Quando ci hai messo l’anima per cercare di trasmettere il tuo punto di vista, quello che provi, quello che senti. “Quando ce l’hai messa tutta, ma dall’altra parte ti accorgi che c’è ancora quel muro ostinato di incomprensione e rifiuto, allora capisci che il problema non è il tuo”.

Ora per lei inizia una nuova avventura a Uomini e Donne. Nella puntata del 28 settembre è andato in scena il confronto con Davide Donadei, ex tronista, che da poco ha chiuso la sua relazione con Chiara Rabbi. Che tra Roberta Di Padua e lui ci fosse una certa intesa, lo si era capito quando la dama era ancora in studio: ai tempi la loro attrazione era stata fatta passare come semplice amicizia. Ora c’è qualcosa in più.

Leggi anche: “Lui a letto…”. UeD: Riccardo Guarnieri, cose hot da Roberta Di Padua: “Succedeva tra noi”





Roberta Di Padua, retroscena di fuoco su Riccardo Guarnieri

Infatti Roberta Di Padua e Davide Donadei hanno raccontato di un loro incontro dopo che la storia tra l’ex tronista e Chiara Rabbi era finita. Entrambi si trovavano a Napoli, e hanno dunque colto l’occasione per mangiare una pizza insieme. La serata è andata piuttosto bene, tanto che al momento dei saluti si sono baciati. Lui l’ha invitata a salire in camera, ma lei ha rifiutato. Roberta Di Padua, benché attratta dal giovane tronista, ha ritenuto opportuno non proseguire.

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Roberta Di Padua si è detta dispiaciuta del fatto che l’ex corteggiatrice Chiara Rabbia sia rimasta di sasso alla testimonianza ripresa al confronto in studio, del bacio registratosi con l’ex tronista ed ex di quest’ultima Davide Donadei a Napoli, due mesi dopo la rottura tra i due giovani: “Mi è dispiaciuto vedere Chiara stare male…”.

Poi Roberta Di Padua ha raccontato un clamoroso retroscena su Riccardo Guarnieri. La dama di Cassino è apparsa infastidita dal comportamento da latin-lover che ora assumerebbe Riccardo Guarnieri al trono over, dividendosi tra due fuochi in trasmissione, la tronista Federica Aversano e l’altra ex, Ida Platano: “Mi ha dato fastidio, perché solo due mesi prima del suo ritorno nel programma mi aveva invitato a Taranto. Comunque non provo più nulla, ora”.