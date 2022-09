“Basta, parlo io”. Davide Donadei e Roberta Di Padua, voci incontrollate e ora lei racconta tutta la verità

In questi giorni non si è fatto altro che parlare di Davide Donadei e di Roberta Di Padua, alla luce dell’incontro avuto dai due. C’è infatti stata una cena, che ha provocato la reazione del pubblico, che ha criticato le mosse di entrambi. Soprattutto quella dell’ex tronista, che si è recentemente lasciato con l’ex partner Chiara Rabbi. Lui aveva subito fornito le prime spiegazioni, invece Roberta aveva preferito tacere. Ma adesso ha detto la sua, ammettendo che forse ha aspettato più del dovuto prima di intervenire.

Davide Donadei aveva commentato così le indiscrezioni su Roberta Di Padua: “Ho pubblicato le chat con Roberta mentre ero con Chiara per dimostrarvi il rispetto che c’era. Vengo preso di mira su mancanze di rispetto e impazzisco” ha spiegato, documentando le sue parole con le chat private con l’ex dama: “Dal 29 luglio dopo che ho reso pubblica la storia finita con Chiara, lei mi ha scritto come stai. Fine. Ieri dopo la diretta su Ig, Roberta era qui e abbiamo deciso di mangiare insieme accanto all’hotel nel quale ero”.





Davide Donadei e Roberta Di Padua, lei rompe il silenzio

Se Davide Donadei aveva già chiarito la sua posizione nei giorni scorsi, adesso è toccato a Roberta Di Padua dire la sua e ovviamente si è mostrata molto nervosa per l’accaduto: “Ho aspettato un po’, è vero! Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste, molte errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio. Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare (senza conoscere e senza sapere) una donna single che ancor prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale”.

Nel lungo messaggio social Roberta Di Padua ha aggiunto ancora: “Padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio (pseudo gossippari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine), questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e haters. Il parere e l’appoggio del pubblico non sono mai stati tra le mie priorità, sono libera, diretta, ho deciso sempre secondo la mia testa e il mio cuore, difficilmente avete condiviso le mie scelte”.

In conclusione, soffermandosi sempre sulla situazione legata a Davide, Roberta Di Padua ha chiosato: “La vita (bellissima) è una, è mia. Con il tempo qualcuno si è ricreduto, qualcuno no, io lascio sempre la libertà di opinione, non si può piacere a tutti. La verità, come sempre, verrà fuori da me! Il tempo (come già accaduto) darà le risposte. Fate sogni tranquilli!”.

