Uomini e Donne, anticipazioni bomba su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, tra la ex coppia pare che qualcosa bolla in pentola. Il loro ritorno in studio ha fatto parlare e non poco. Soprattutto Riccardo nei giorni scorsi è stato al centro di un pesante scontro con il cavaliere Claudio con il quale è quasi venuto alle mani. Quanto alla dama di Cassino aveva lasciato qualche anno fa e aveva scritto questo post: “Quando hai provato mille strade per spiegare le tue ragioni. Quando hai tentato mille modi diversi per farti capire”.



“Quando ci hai messo l’anima per cercare di trasmettere il tuo punto di vista, quello che provi, quello che senti. “Quando ce l’hai messa tutta, ma dall’altra parte ti accorgi che c’è ancora quel muro ostinato di incomprensione e rifiuto, allora capisci che il problema non è il tuo”. Parole chiaramente indirizzate al suo ex Riccardo Guarnieri eppure qualcosa sembra non tornare.

Uomini e Donne, bacio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua



Si perché tra i due protagonisti di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, è scattato un bacio. Solo pochi giorni la bomba dell’esperta di gossip Deianira Marzano aveva incendiato i fan del programma. Deianira Marzano era tata in grado di apprendere anticipatamente cosa è successo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua fuori da Uomini e Donne.



Dopo la fine della registrazione di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua avevano deciso di rilassarsi e si sono dati appuntamento. Infatti, erano stati beccati sul fatto mentre erano intenti a trascorrere una cena insieme. Questo il messaggio di Deianira: “Tutte cene se ne fa sta Roberta. Roberta e Riccardo UeD. Riccardo e Roberta a cena a Roma”. E ore spunta anche un bacio.



A confermare tutto è proprio Roberta in studio. Ma le anticipazioni sembrano spegnere qualsiasi volo pindarico. Dopo il riavvicinamento con la sua ex Roberta, i due preciseranno di non essere intenzionati a frequentarsi di nuovo. Nonostante ci sia stato un bacio, non hanno intenzione di continuare ad uscire e di riprovare a ricostruire il loro rapporto. Ma sono in molti a non crederci, sui social rimbalzano infatti le voci che questo bacio sarà l’inizio di qualcosa di più profondo.

