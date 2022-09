Teresa Cilia in crisi con Salvatore Di Carlo? Da settimane si parla della presunta rottura di questa amatissima coppia nata anni fa a UeD. In realtà finora nessuno dei due ha confermato, ma Deianira Marzano aveva contattato lei chiedendole cosa fosse successo.

“Ho parlato con lei. Non mi ha detto nulla, ma solo che qualsiasi cosa si tratti ne parlerà poi lei, per evitare che le persone giungano a conclusioni affrettate”, aveva sottolineato l’esperta di gossip. Ma certamente le foto social insieme sparite dal profilo di Teresa Cilia facevano presagire una forte crisi.





Teresa Cilia crisi con Salvatore di Carlo?

La conferma ancora non c’è ma leggendo le ultime didascalie lasciate da Teresa Cilia sui suoi ultimi post non fanno che alimentare queste voci di crisi, insieme ai video malinconici pubblicati di recente. L’ex tronista nell’ultima settimana ha pubblicato una serie di foto e video sul suo profilo Instagram, correlate da didascalie che lasciano poco spazio a dubbi.

Una settimana fa, per esempio, Teresa Cilia ha scritto: “Un grazie non basta, no non basta. Perché in questi giorni ogni singolo messaggio vostro mi ha scaldato il cuore ma soprattutto ho percepito quello che fino a poco tempo fa sembrava essere svanito. La solidarietà, amarsi l’un l’altro, aiutarsi a vicenda… sembrava quasi che molti valori erano del tutto persi. Invece no! Si può amare in mille modi, ma se una persona cade, bisogna aiutarla sempre. Grazie”.

Ma non è finita qui. Ieri infatti la siciliana ha pubblicato un video TikTok con scritto: “Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltare pagina e ricominciare”. E infine due foto pubblicate oggi con la seguente didascalia: “Quello che non impari da sola, prima o poi te lo insegna la vita”. Insomma, anche se non c’è ancora niente di certo, la crisi con Salvatore Di Carlo sembra essere confermata…

