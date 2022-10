UeD, cambia la programmazione del dating show più longevo della storia della tv. L’annuncio non è ancora ufficiale ma sembra sia ormai questione di poco. In queste settimane il programma è stato investito da una raffica di novità sia dentro che fuori dallo studio. Purtroppo non sempre piacevoli come nel caso di Andrea Nicole e Cilian che hanno annunciato la loro separazione dopo essere usciti insieme dal dating pochi mesi fa. A dare l’annuncio era stata l’ex tronista.



“Eccomi a voi. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato. Per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo. Ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io. Inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire. Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa”.

UeD, cambia la programmazione: a dicembre stop di 2 settimane



“E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti. Chiedendo aiuto a che ha le competenze per farlo. So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare”.



C’era poi stato il caso di Luisa Anna Monti che continua la sua battaglia contro il tumore. E, dentro lo studio, le faide tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano con il primo che sembra intenzionato a dire addio al programma anche se, come spesso accade, nessuno ci crede. Tornando alla notizia con la quale si è aperto l’articolo, il cambio di programmazione ci sarà come sempre a dicembre.



Durante il periodo natalizio Uomini e Donne andrà in pausa per un paio di settimane. Verso metà mese inizierà lo stop della trasmissione dei sentimenti di Canale 5 che, tutti i giorni si conferma leader indiscussa degli ascolti con una media del 26% a puntata. Come da tradizione quindi, riporta Blasting News.it, Uomini e donne osserverà un periodo di stop in daytime nonostante le puntate siano registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda.

