Uomini e Donne, quando è passato solo un mese dall’avvio della nuova stagione tanti i colpi di scena: protagonisti, neppure a dirlo, Riccardo Guarnieri e Ida Platano, secondo le ultime anticipazioni la dama lascia lo studio. A far filtrare la notizia è Blasting news che racconta come Ida abbia avuto un autentico crollo nervoso tanto da spingere Maria De Filippi a intervenire. Sempre le anticipazioni rivelano che anche per Riccardo non è un momento semplicissimo con la conduttrice che l’ha messo alle strette.



Il motivo è la sempre maggiore attenzione che il cavaliere tarantino mostra nei confronti della tronista Federica Aversano. Un interesse che ha spinto Maria a lanciare un ultimatum: una volta per tutte gli chiederà di prendere una decisione: proseguire il suo percorso nel parterre degli over oppure schierarsi dalla parte dei corteggiatori della tronista, senza andare costantemente dalla tronista per ballare oppure scambiare delle chiacchiere. Riccardo sembra molto combattuto.

Uomini e Donne, Ida Platano lascia lo studio: folle di gelosia per Alessandro



Come combattuta è Ida Platano che ha lasciato lo studio per gelosia di Alessandro. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida non gradirà affatto alcuni sguardi “complici” che ha notato in studio tra Alessandro e la sua ex Roberta. Il crollo sarà definitivo quando Roberta e Alessandro balleranno insieme al punto che la dama siciliana lascerà lo studio del talk show di Maria De Filippi e verrà rincorsa dal cavaliere per un ennesimo confronto chiarificatore.



Se da una parte alcuni pensano che Ida lascerà Uomini e Donne dopo l’ennesima delusione, dall’altra sono tanti a non crederle visto che il suo interesse per Alessandro sembrava spento da tempo. Sono molti poi a pensare che Ida sia ancora innamorata di Riccardo. Sulla coppia, nei giorni scorsi, era intervenuto l’ex UeD Riccardo Fredella con un’intervista senza peli sulla lingua rilasciata a PiùDonna. “Uomini e Donne e per me è sempre la stessa zolfa – dice – Gemma non manca mai, dovrebbero metterla come un soprammobile e spolverarla ogni tanto. Anche Ida sta diventando il soprammobile numero due del programma”.



“Riccardo è arrivato con quel taglio che sembra fatto da un parrucchiere per bambini, gli sta malissimo. Noi continuiamo a guardarlo e speriamo in novità diverse dal solito, perché per il momento è sempre la stessa cosa. Penso che l’unica che vorrebbe e che meriterebbe il vero amore sia Ida. Lei vorrebbe veramente un uomo al suo fianco. Gli altri non li vedo davvero propensi a un amore”.

