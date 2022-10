A Uomini e Donne Maria De Filippi può festeggiare. Una nuova coppia sta per nascere e nelle prossime ore il pubblico potrà apprendere tutti i dettagli. Ancora una volta la padrona di casa è stata in grado, salvo improbabili colpi di scena, di far esplodere l’amore nel dating show di Canale 5. I due potrebbero annunciare la volontà di uscire dalla trasmissione insieme nella puntata, che sarà trasmessa martedì 18 ottobre. Le anticipazioni dicono questo e non resta altro che aspettare l’appuntamento per averne certezza.

Dunque, a breve vi diremo tutto su Uomini e Donne e la felicità di Maria De Filippi per questa nuova coppia che si sta per formare ufficialmente. Intanto, l’opinionista Gianni Sperti ha avuto uno scontro verbale con Alessandro Vicinanza. Gianni è andato su tutte le furie ed ha risposto a tono: “Non stai a casa tua e se voglio parlo”. La discussione prosegue con l’opinionista che continua ad attaccarlo per via dell’emoticon con cui ha risposta a Roberta: “Non sminuire l’occhiolino!”. E Alessandro: “Vai avanti con la falsità”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi esulta: nuova coppia

Nel corso dell’attuale edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha permesso già di creare una nuova coppia nel programma. Ma, stando alle anticipazioni di ciò che si vedrà nell’appuntamento del 18 ottobre su Canale 5, si verificherà anche una lite tra Tina Cipollari e la dama Pinuccia con il necessario intervento della conduttrice per rasserenare gli animi. E inoltre un corteggiatore della tronista Federica Aversano avrà un battibecco con Riccardo Guarnieri e Giuseppe. E la tensione si alzerà.

Secondo quanto scritto dal sito Lanostratv che ha appreso tutto dalle ultime anticipazioni, legate alle registrazioni delle scorse puntate, in studio ci saranno il cavaliere Piero e la dama Marina che dovrebbero comunicare a tutti i presenti l’intenzione di frequentarsi ancora all’esterno della trasmissione. I due hanno instaurato un ottimo rapporto, infatti hanno avuto diversi appuntamenti e la conoscenza ha avuto i frutti sperati. Dopo aver chiuso con Pinuccia, Piero è ora pronto a godersi il legame con Marina.

Intanto, Riccardo Guarnieri ha confessato a Maria De Filippi di voler abbandonare UeD. E quando la conduttrice l’ha incalzato per vederci chiaro, il cavaliere tarantino ha dovuto ammettere di soffrire ancora per Ida. Motivo per cui non riesce più a stare seduto nel parterre maschile del trono over. Da qui la decisione di voltare pagina.