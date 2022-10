Riccardo Guarnieri sempre più protagonista, suo malgrado, delle prossime puntate di UeD. Le anticipazioni, che come ogni inizio settimana arrivano puntuali, questa volta sono clamorose. Sappiamo già che c’è ancora ‘qualcosa sotto’ con Ida Platano e ora il cavaliere arriverà a una decisione drastica.

Decisione legata l suo futuro nella trasmissione di Maria De Filippi che, inevitabilmente, spiazzerà tutto il pubblico che da anni ormai segue la sua vita sentimentale: intende abbandonare definitivamente il cast del trono over e quindi uscire di scena.

Leggi anche: “Via per sempre”. Ida Platano pronta a chiudere con UeD dopo l’ultima umiliazione





Riccardo Guarnieri, la decisone clamorosa a UeD

Intanto, anche se lo vedremo tra qualche giorno in tv, Riccardo Guarnieri deciderà finalmente di rompere il silenzio sul conto della sua ex, Ida Platano. Chi ha assistito all’ultima registrazione di UeD, infatti, rivela come si sia ritrovato spettatore dell’evolversi del rapporto tra Ida e il cavaliere Alessandro. Scena di gelosia di lei inclusa.

Quindi il colpo di scena: Riccardo Guarnieri ha confessato a Maria De Filippi di voler abbandonare UeD. E quando la conduttrice l’ha incalzato per vederci chiaro, il cavaliere tarantino ha dovuto ammettere di soffrire ancora per Ida. Motivo per cui non riesce più a stare seduto nel parterre maschile del trono over.

Messo alle strette, il tarantino (che è anche ex di Roberta Di Padua, tornata da poco in studio) ha rivelato di soffrire perché non riesce a costruire un rapporto civile con Ida e allo stesso tempo non riesce a dimenticarla: tutte le persone che incontra non fanno altro che ricordargliela. Da qui la decisione di voltare pagina e lasciarsi alle spalle questa storia d’amore non partecipando più al programma.