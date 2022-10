Bomba su Uomini e Donne e Ida Platano. La dama è stata beccata in atteggiamenti molto complici con un uomo all’interno di un aeroporto. E la persona in questione è uno dei volti del dating show di Maria De Filippi. A svelare tutto in anteprima, con tanto di foto postata su Instagram, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha riportato un’importante segnalazione, ricevuta in privato, da parte di qualche utente che si trovava casualmente proprio lì, dove l’ex di Riccardo Guarnieri era presente.

A proposito dell’esperienza a Uomini e Donne di Ida Platano, pare che lei abbia lasciato lo studio per gelosia di Alessandro. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida non gradirà affatto alcuni sguardi “complici” che ha notato in studio tra Alessandro e la sua ex Roberta. Il crollo sarà definitivo quando Roberta e Alessandro balleranno insieme al punto che la dama siciliana lascerà lo studio del talk show di Maria De Filippi e verrà rincorsa dal cavaliere per un ennesimo confronto chiarificatore.

Leggi anche: “Via per sempre”. Ida Platano pronta a chiudere con UeD dopo l’ultima umiliazione





Uomini e Donne, Ida Platano si bacia con Alessandro Vicinanza

Dunque, fuori da Uomini e Donne Ida Platano ha ricevuto una sorpresa meravigliosa da parte del cavaliere della trasmissione Mediaset. Si sono incontrati nella città di Bergamo e poi hanno raggiunto l’aeroporto lombardo. A quel punto, stando alla segnalazione fatta a Deianira Marzano, ci sarebbero stati molti baci tra i due, che hanno confermato di avere una certa intimità. E chissà se tra pochi giorni o settimane possano informare Maria De Filippi della loro volontà di lasciare insieme lo studio di UeD.

Ida Platano ha baciato dunque Alessandro Vicinanza: “Ciao Deia, ho visto Ida e Alessandro all’aeroporto di Bergamo. Lui partiva, si sono baciati ripetutamente”. Non resta ora che aspettare novità dalle prossime puntate di Uomini e Donne. Una cosa è certa, ovvero che tra Ida e Alessandro sta nascendo qualcosa di importante. E questa potrebbe essere per lei il momento decisivo per la sua vita sentimentale. Riccardo Guarnieri potrebbe quindi essere archiviato definitivamente grazie al cavaliere.

A UeD alta tensione invece tra Tina Cipollari e la dama Pinuccia. La situazione è diventata ancora più pesante quando anche Piero ha rinfacciato a Pinuccia di essersi innamorata di Alessandro. A quel punto la dama è crollata: “Quella là mi dice che sono una strega, tu mi dici che sono bugiarda, non lo so io. Te ne accorgerai che denunce che arrivano”.