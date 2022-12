Uomini e Donne, fuori o quasi dalle attenzioni del pubblico Gemma Galgani continua a cercare l’amore. In una lunga intervista la damma si è raccontata. Presente, passato, futuro e il regalo che vorrebbe sotto l’albero di Natale. “Il Natale par me è una festa molto sentita fin da quando ero bambina, e non solo per i regali. La nostra casa apriva le porte a un gran numero di parenti e amici i mici genitori sono sempre stati molto conviviali a accoglienti”.



“Radicata in me anche l’essenza religiosa di quello che rappresenta il Natale, la gioia per la nascita di Gesù, venuto per la salvezza del mondo e di tutti noi. Per me il desiderio più grande è quello di non dover più passare il Natale da sola e auguro a tutti di trascorrerlo in compagnia dei propri cari. Trascorrerò la Vigilia di Natale con le mie sorelle e i miei amati nipoti, oltretutto ci tengo particolarmente perché, dopo sessant’anni sarà il primo Natale da sola di mia sorella Anna, rimasta vedova da poco, e faremo a gara per farle sentire tutto il nostro affetto”.

Leggi anche: “Chiudete l’audio”. Giovanni Ciacci, censura dopo la frase su Tina Cipollari e Gemma Galgani di UeD





Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Per Natale vorrei l’amore”



“Spero anche di riuscire a portarla alla Messa Selenne di mezzanotte alla Basilica della Consolata, presieduta dal Vescovo di Torino, dove si avverte una sensazione mistica e di raccoglimento. Appuntamento tradizionale à anche il pranzo del venticinque dicembre dalla mia amica Manuela con suo figlio Umbi, a cui sono legatissima. Anche quest’anno sarà stupire me e gli ospiti con addobbi straordinari, come in una favola e, se servisse, sono sempre a disposizione per dare una mano.”



“La sensazione più calda, la ritroverei in una carezza di mia madre, nella sua affettuosa buonanotte con un bacio sulla guancia, mentre mi rimboccava le coperte e io che cercavo di sgattaiolare fuori dal letto per tenerla stretta a me… Rassicurante e protettiva sarebbe anche la presenza di un uomo al mio fianco, con cui condividere coccola, tenerezza, complicità e, soprattutto, amore”.



Per Capodanno, Gemma potrebbe cambiare ogni piano se arrivasse il cavaliere con cui tanto desidera vivere una favola: “Se Babbo Natale mi porta in dono un Principe Azzurro, allora potrei cenare con lui a lume di candela e per me sarebbe una piacevolissima novità, dato che la sera di Capodanno ho sempre lavorato e non ho mai potuto fare programmi. Se invece dovessi inseguire un sogno, mi piacerebbe assistere dal vivo al tradizionale concerto della Filarmonica di Vienna”