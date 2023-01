Stanno facendo discutere, e anche tanto, le anticipazioni della prossima puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 15 gennaio. È stata registrata mercoledì 11 e su web sono comparse le prime anticipazioni rispetto a quello che il pubblico vedrà in tv. Si parla, infatti, di due eliminazione che sarebbero conseguenza di “fatti gravi accaduti a Capodanno”. La produzione pertanto ha preso provvedimenti drastici. Gli eliminati sono stati Valeria e Tommy Dali, ma è la questione dei “fatti gravi” a tenere banco. La produzione ha riferito di essere venuta a conoscenza di queste situazioni in questa settimana, quindi dopo che sarebbero accaduti.

Maria De Filippi non svela direttamente ciò che sarebbe accaduto la notte di Capodanno: spiega solo che “i professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda”, secondo le anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv. Tuttavia si sarebbe mostrata particolarmente arrabbiata con Wax, uno dei possibili protagonisti dei comportamenti giudicati irrispettosi, tanto che sarebbe andato in sfida con Maddalena, NDG, Samu, Valeria e Tommy Dali. Nonostante i risultati ottenuti, i colpevoli della vicenda sarebbero stati invitati a lasciare lo studio e rientrare in casetta.

Amici 22, “fatti gravi” a Capodanno: spunta un video sul web

Insomma una situazione molto delicata per la produzione di Amici 22. Con ogni probabilità si saprà qualcosa in più sull’accaduto in puntata, anche perché la notizia sta facendo molto discutere e non essendoci versioni ufficiali, stanno venendo fuori le teorie più disparate. Maria De Filippi ha più volte sottolineato che l’episodio sarebbe piuttosto serio e che la produzione pare esserne venuta a conoscenza solo il 6 gennaio. La data risale alle registrazioni della precedente puntata, per intenderci quella che ha visto l’eliminazione da Amici 22 di Cricca e Rita.

Il web intanto sta continuando a chiedersi cosa potrebbe essere accaduto di tanto grave in casetta. Al momento però sembrerebbe che la produzione non voglia svelare la realtà dei fatti e agli utenti non resta altro che fare teorie. Nelle ultime ore stanno girando dei video di alcuni filmati della notte di Capodanno in cui si vede come i ragazzi stiano festeggiando l’ultima notte dell’anno. I video, pubblicati sui social dei cantanti e dei ballerini stessi, sono così tornati al centro dell’attenzione.

rimarrai per sempre il più grande segreto di tutte le edizioni di amici 🙏🏻#amici22 pic.twitter.com/JpV3OtrH4b — sab✨ (@ssaab___) January 11, 2023

Dalle anticipazioni della puntata si viene a sapere che gli eliminati sono due, Valeria e Tommy Dali. La prima ha perso la sfida con Cricca (precedentemente eliminato e che quindi è rientrato a sorpresa nella scuola di Amici 22), il secondo è stato eliminato da Rudy Zerbi a causa dei suoi precedenti.