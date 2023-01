“Fuori in due”. Amici 22, terremoto in arrivo dopo la clamorosa anticipazione

Amici 22, due nuove eliminazioni stanno per arrivare. Nei giorni scorsi a salutare la scuola è stato Cricca. Un’eliminazione davvero sentita da tutti i ragazzi della scuola di Amici. NDG gli ha consegnato una lettera, Gianmarco ha rivelato di avergli dedicato la sua esibizione in studio e Wax, inaspettatamente, è scoppiato a piangere: “No, non ce la faccio. Sto male, sto malissimo. Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, giuro”. E tanti i messaggi dei fan del programma.



“Non ho mai commentato sui social…..mai….ma ieri dopo l’eliminazione di CRICCA….non ho potuto farne a meno. Li punite se si comportano male, se nn puliscono perché sono da esempio e voi che fate? Eliminate il ragazzo più talentuoso e più educato. Predicate bene e razzolate male….date voi il buon esempio per favore”.

Amici 22, due nuove eliminazioni: fuori Valeria e Tommy?



L’eliminazione di Cricca ha destabilizzato tutti i ragazzi della scuola di Amici. “Meritavano i suoi brani e anche lui di stare nel programma. Assurdo che un Niveo che non ha né arte né parte stia lì e un ragazzo intonato come Cricca debba uscire, scrive un altro utente. Così mentre la tensione continua a salire con Arisa che ha avvertito Federica Andreani.



“Con me è importante che tu ti apra perché io sono la persona che in questo momento deve anche decidere se sei in grado di affrontare una sfida grandissima come quella del Serale oppure no. Vorrei sapere se tu ti rendi conto di cosa potresti perdere se andassi via di qua. Mi dispiace, ma siamo prossimi al Serale…io sono costretta a non poterti dare la maglia e non mi va. Non avere paura, riprendi forza e vai come un treno. Non ti perdere d’animo”.



Federica che secondo le indiscrezioni resterà in studio. All Music Italia riporta in anteprima che nel corso della registrazione andata in scena quest’oggi, mercoledì 11 gennaio, diversi allievi sono finiti in sfida per gravi motivi disciplinari: ad uscire sarebbero Valeria e Tommy Dali.