Sorpresa nello studio di Maria De Filippi. L’inviato di Striscia ha una figlia bellissima. Il papà e noto volto del piccolo schermo non può che essere fiero di lei: Rebecca è riuscita ad approdare sul palcoscenico di Amici 22 come ospite d’eccezione (e giudice esterno) della puntata. La figlia del noto inviato del tg satirico è stata chiamata a esprimere un giudizio nel corso delle sfide di canto, al fianco di un’altra professionista, ovvero Emma Marrone.

Chi è la figlia di Valerio Staffelli? Il suo nome è Rebecca, classe 1998, frutto dell’amore tra il noto inviato di Striscia e Matilde Zarcone. Rebecca ha un carattere forte e determinato, non a caso è nata 21 maggio a Roma sotto il segno del Toro. Come mamma e papà anche Rebecca ambisce a farsi spazio nel mondo dello spettacolo, più precisamente come speaker radiofonica.

Chi è la figlia di Valerio Staffelli, ospite di Amici 22 e giudice esterno insieme a Emma Marrone

“Radio Mediaset ha creato questo contest, dove appunto tutte le radio passeranno i brani inediti dei ragazzi. Successivamente verrà creata una web radio ad hoc, dove tutti i vostri brani saranno disponibili h 24. Tutti potranno ascoltarlo in qualsiasi momento del giorno e della notte”, ha spiegato Rebecca Staffelli nel corso della puntata di Amici 22. (“Finalmente posso dirlo”. Amici 22, l’annuncio più atteso di Maria De Filippi).

“Passando poi a quello che poi è il premio conclusivo del contest, ci saranno due vincitori. Entrambi avranno l’opportunità di essere intervistati da tutte le radio Mediaset, che sono tante, e un premio speciale. Partecipare al tour estivo di Radio 105”, ha poi aggiunto la figlia di Valerio Staffelli, che ha proseguito complimentandosi con i giovani talenti della trasmissione, in particolar modo con Federica e Angelina.

Rebecca Staffelli sul palco di #Amici22 con una bellissima notizia per tutti i cantanti! 🤩📻🎶 pic.twitter.com/Q3aXIBOcT4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 11, 2022

Rebecca Staffelli oltre a essere una nota speaker radiofonica che ha conquistato il pubblico di Mediaset è anche molto seguita sulle piattaforme social. Infatti su Instagram vanta un seguito di follower pari a oltre 140 mila. La figlia di Valerio Staffelli inoltre ha anche il cuore impegnato. Un amore complice con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che pare abbia conosciuto in un bar di Milano tramite amici in comune. Tra i due ben 13 anni di differenza d’età ma non sentirli: infatti nel mese di gennaio del 202o Alessandro ha chiesto in sposa la bella Rebecca.