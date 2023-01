L’annuncio più importante su Amici 22 è arrivato da Maria De Filippi e riguarda il serale del talent show. Questo almeno quanto scritto dal sito Blastingnews, che ha fornito alcune anticipazioni sulla prossima puntata del programma, che sarà trasmessa domenica 8 gennaio. Ma la registrazione della stessa è avvenuta mercoledì 4 gennaio, dunque è stato possibile scoprire qualcosa in anticipo. Tra l’altro, sono anche stati svelati i nomi degli allievi che hanno abbandonato la scuola di queen Mary.

Prima di dirvi tutto su Amici 22 e l’annuncio di Maria De Filippi sul serale, nella quindicesima puntata hanno rischiato il banco Cricca (messo in sfida da Rudy Zerbi e ha perso) e Rita (mandata a casa da Alessandra Celentano). L’eliminazione di Cricca ha sconvolto tutti gli allievi, che contano da sempre su di lui. Il cantante si è dimostrato spesso una persona molto matura dentro la Scuola. Non sono mancate le lacrime da parte di tutti i suoi ormai ex compagni. Ma veniamo all’altra notizia importantissima.

Leggi anche: “Se ne devono andare”. Tristezza ad Amici 22: escono così, il pubblico ci resterà male





Amici 22, l’annuncio di Maria De Filippi sul serale

Dopo dunque la lunga pausa natalizia, Amici 22 è tornato ad allietare il pubblico. E Maria De Filippi ha approfittato della prima puntata dell’anno per soffermarsi sul serale. I concorrenti, ma anche i telespettatori, speravano di sapere quando inizierà la fase finale del programma Mediaset. E la conduttrice televisiva ha esaudito il loro desiderio, dando importanti aggiornamenti. E il pubblico ha iniziato a far partire il countdown, visto che quel giorno non è poi da considerarsi lontanissimo.

Coloro che hanno assistito alla registrazione di Amici 22 hanno potuto ascoltare le parole di Maria De Filippi, la quale ha esclamato secondo Blastingnews che il serale del talent show di Canale 5 prenderà il via tra circa dieci settimane. Dunque, salvo variazioni dell’ultimo momento, il serale inizierebbe nella seconda parte del mese di marzo. Ovviamente poi nelle prossime settimane giungeranno altre comunicazioni e sarà anche data dalla redazione la data ufficiale dello start. Ma ormai siamo sempre più in dirittura d’arrivo.

Nei giorni scorsi si è vociferato della possibilità che Lorella Cuccarini possa lasciare Amici l’anno prossimo per andare alla Rai. I vertici della tv pubblica vorrebbero affidarle un programma che si possa occupare di argomenti di attualità e inerenti la cronaca rosa. Non è da escludere nemmeno una trasmissione in prima serata. Questo è ciò che Oggi ha riferito.