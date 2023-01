“Se ne devono andare”. Tristezza ad Amici 22: escono così, il pubblico ci resterà male

Anche Amici 22 è in pausa per le festività natalizie. Il 18 dicembre è andata in onda l’ultima puntata domenicale del talent, mentre l’ultima del daytime è stata trasmessa il 23 dicembre. Gli allievi sono rimasti in casetta e hanno festeggiato insieme il Natale. Ora, però, è di nuovo tempo di cimentarsi davanti al pubblico: infatti è stata registrata la puntata che andrà in onda l’8 gennaio, mentre dal 9 riprende anche il daytime dal lunedì al venerdì nella fascia delle 16.10.

Pertanto giungono le prime anticipazioni del talent condotto da Maria De Filippi: a fornirle è SuperGuidaTv. Come si è visto nell’ultima puntata del 2022, due nuovi allievi sono entrati in prova nella scuola. Si tratta della cantante Valeria e della ballerina Aurora. Gli altri ragazzi e ragazze hanno potuto assistere alle prime lezioni con i rispettivi professori, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Pertanto aumenta la curiosità nel capire cosa è accaduto in puntata.

Amici 22, le anticipazioni: due eliminati e Ramon va al Serale

Andando con ordine l’ospite della puntata è stato Aka7even, che ha mosso i primi passi proprio ad Amici ed ora è un volto noto della musica italiana. Tra le anticipazioni più importanti della giornata, ci sono sicuramente quelle legate agli attesi verdetti dei professori sui titolari in bilico: Niveo si è salvato, Cricca e Rita eliminati, tre new entry (Valeria, Vanessa e una danzatrice di latinoamericano).

Nella quindicesima puntata hanno rischiato il banco Cricca (messo in sfida da Rudy Zerbi e ha perso) e Rita (mandata a casa da Alessandra Celentano). L’eliminazione di Cricca ha sconvolto tutti gli allievi, che contano da sempre su di lui. Il cantante si è dimostrato spesso una persona molto matura dentro la Scuola. Non sono mancate le lacrime da parte di tutti i suoi ormai ex compagni. Nel corso della puntata c’è stato anche spazio per assegnare una maglia per il Serale. Infatti Maria De Filippi ha permesso agli allievi di avvicinarsi al Serale, attraverso due gare, una di ballo e una di canto.

Scendendo nel dettaglio, la seconda è stata vinta da Angelina Mango, mentre il primo posto della classifica di danza l’ha conquistato Maddalena. Nessuna delle due, però, è riuscita a conquistare l’ambita maglia anche perché la maestra Alessandra Celentano ha regalato il colpo di scena: infatti ha deciso di dare la maglia del Serale a Ramon. Ora non resta che attendere la puntata di Amici 22 di domenica 8 gennaio per scoprire meglio cosa è accaduto.