Colpo di scena ad Amici: un abbandono potrebbe arrivare prossimamente tra la delusione del pubblico, che non si aspettava certamente questa decisione. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma la situazione starebbe diventando via via più chiara e l’addio di Lorella Cuccarini sarebbe ormai una cosa imminente. Tra l’altro, farebbe una sorta di sgarbo perché si pensa che possa finire alla concorrenza. Una rivoluzione per il talent show di Maria De Filippi, che perderebbe sicuramente una figura importantissima.

Per Amici questo abbandono sarebbe questione di poco tempo. E comunicati potrebbero arrivare anche nelle prossime settimane. Ultimamente, parlando delle dinamiche del programma, potrebbe entrare una cantante già nota sui social. Valeria Mancini è una nota tiktoker seguita da oltre 330mila follower. Solitamente è protagonista di video canori, in cui si esibisce anche con la sorella. Originaria dell’Umbria, attualmente vive a Milano e ora il suo sogno nel cassetto si chiama Amici.

Amici, abbandono in vista: chi potrebbe lasciare

A riferire tutti i dettagli su Amici e questo abbandono che potrebbe concretizzarsi a breve è stato il magazine Oggi, che ha riportato la notizia all’interno della rubrica Forse non tutti sanno che, curata da Alberto Dandolo. Una protagonista della trasmissione di Canale 5 starebbe pensando seriamente di sbarcare nuovamente alla Rai. E sono stati svelati anche alcuni dettagli su ciò che potrebbe fare nella televisione pubblica italiana. Andiamo a scoprire insieme su chi ci stiamo soffermando.

Ad andarsene da Amici l’anno prossimo potrebbe essere l’insegnante di canto Lorella Cuccarini, pronta a riprendersi la scena alla Rai dopo la burrascosa esperienza a La vita in diretta con Alberto Matano. I vertici della tv pubblica vorrebbero affidarle un programma che si possa occupare di argomenti di attualità e inerenti la cronaca rosa. Non è da escludere nemmeno una trasmissione in prima serata. Questo è ciò che Oggi ha riferito, ma mancano ovviamente dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata.

Lorella Cuccarini ha iniziato l’avventura ad Amici nelle vesti di insegnante dal 2020, mentre dal 2022 è stata anche conduttrice di Striscia la Notizia. A La vita in diretta ha lavorato nel 2019 e 2020 e qui la Cuccarini accusò il conduttore di essere maschilista e con un ego smisurato.