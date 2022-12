Angelina Mango è una delle concorrenti della nuova edizione di Amici. La figlia di Mango è entrata nella scuola di Maria De Filippi dopo una sfida e il suo ingresso ha creato non poche polemiche. Per molti utenti social, infatti, si la ragazza è stata privilegiata e a sostenere questa tesi sono stati i comportamenti di alcuni professori durante la sfida.

“È bravissima ma proviene da una famiglia di musicisti, è avvantaggiata”, “è già figlia di due cantanti importanti e avrebbe avuto tutte le carte in tavola anche fuori da lì”, scrivevano gli utenti. E poi le parole di Arisa, che a metà gara, quando non c’era stato ancora il verdetto, si diceva dispiaciuta per l’altro sfidante.

Angelina Mango di Amici piange per il padre Mango: il video

Angelina Mango è la figlia di Mango, il cantautore morto nel 2014, e di Laura Valente, anche lei cantautrice ed ex voce dei Matia Bazar. Da quando è entrata a far parte della classe di Amici, la giovane artista si è sempre classificata prima nelle competizioni di brani di altri cantanti e con il suo inedito e molti utenti hanno criticato questa scelta.

Angelina Mango è comunque un’artista a tutto tondo e la sua voce ha conquistato buona parte dei telespettatori del talent show di Maria De Filippi. Nella puntata del day time andata in onda martedì 20 dicembre, l’alunna ha parlato del suo rapporto con il padre e durante la messa in onda di un video a lui dedicato non sono mancate le lacrime.

Angelina incontra la prof Cuccarini e dopo aver visto insieme un video di suo padre nella scuola di Amici racconta alla sua insegnante come era il rapporto con suo papà 💛 #Amici22 pic.twitter.com/qkJ9ozWNl7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 20, 2022

“Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita. – ha raccontato Angelina Mango tra le lacrime – Si è dedicato alla famiglia e alla musica. Si è reso conto da bambino di avere questa predisposizione. Ha sentito come un dovere, positivo, il portare avanti questo dono. Ed è quello che anche io sto cercando di fare. Questo suo mettere la musica davanti a tutto, forse è l’insegnamento che più mi serve. E poi a livello umano credo che la gentilezza sia la cosa più importante che mi ha dato mio padre. Una persona che chiede scusa e che ascolta le persone“.