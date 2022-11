Amici, fan contrari all’ingresso di un’allieva. Sta diventando un vero e proprio caso quello attorno all’ingresso di Angelina Mango nel programma. Sia durante che dopo la puntata andata in onda nella giornata di ieri, domenica 20 novembre, sono stati in molti a criticare la decisione di far entrare nel talent show la figlia d’arte. Angelina è figlia infatti del cantante Pino Mango e della cantante ex Matia Bazar, Laura Valente.

La cantante ha superato la sfida, giudicata da Carlo Di Francesco, contro Andrea Ascanio. Secondo molti con merito, ma secondo altri no. Sui social sono in tanti a manifestare il proprio dissenso nei confronti di questa new entry. Perché? Andiamolo a scoprire.

Leggi anche: “Nella scuola un’altra figlia vip”: Amici 22, chi è la nuova cantante Angelina





Le teorie sull’ingresso di Angelina Mango

Secondo molti fan, specialmente chi tifava per lo sconfitto Andrea Ascanio, Angelina Mango era già sicura del suo ingresso. Ancora prima di affrontare la sfida. Naturalmente una cosa del genere non sarebbe possibile. Ma la stessa cosa capitò con l’ingresso di LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Solo con il tempo il rapper è riuscito a far cambiare idea ai suoi detrattori.

A supportare la tesi di chi ritiene che l’ingresso di Angelina Mango fosse già stata decisa, ci si è messa anche Arisa. Sebbene la cantante sia stata portata da Lorella Cuccarini, che ha mantenuto un profilo basso, pacato sul suo conto, Arisa ha ammesso di tifare per lei. Quest’ultima ha cercato di spegnere le polemiche affermando che anche il suo avversario, Andrea Ascanio, è bravo e capace. Ma ormai il ‘danno’ è stato fatto.

posso dire imbarazzante la sfida ascanio-angelina. ma non tanto perché ha perso, secondo me ingiustamente ascanio, ma per la scena vergognosa: commentini, scenate, teatro… come se non ci fosse un ragazzo di mezzo. per di più arisa che sottolinea angelina MANGO, che dire #amici22 — mavii (@mavimelonss) November 20, 2022

In sostanza Arisa era certa del passaggio di Angelina Mango di cui aveva notato il talento cristallino. Tuttavia l’ipotesi che dietro l’ingresso della figlia d’arte ci sia qualcosa di ‘marcio’, pur non supportata da prove, si è ben presto diffusa in rete. Certo è che dietro la decisione c’è il parere di un professionista come Carlo Di Francesco. E, ovviamente, anche la credibilità di un programma come Amici che da anni si è affermato nel panorama televisivo italiano.

“Doppia eliminazione”. Amici 22, anticipazione bomba: fuori due allievi top