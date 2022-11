Amici 22, due allievi sono stati eliminati. Questa la notizia bomba, che si è ormai diffusa su tutti i principali siti di gossip e televisione. I primi però a fare la comunicazione su quanto avvenuto è stato SuperGuidaTv, che ha saputo in anteprima i nomi di coloro che hanno abbandonato la scuola di Maria De Filippi. Hanno provato a reggere il confronto, ma alla fine la decisione più triste si è materializzata davanti ai loro occhi. Il pubblico assisterà a tutto questo nella prossima puntata, in programma domenica 20 novembre su Canale 5.

Ma ormai non ci sono dubbi in merito: Amici 22 perde due allievi, eliminati in maniera definitiva. Intanto, Raimondo Todaro è finito nel mirino della ballerina 18enne Megan, che è scoppiata in lacrime per quanto subito: “Mi sento come se tutto il lavoro che sto facendo non venisse riconosciuto, è sottovalutato e mi dispiace moltissimo. Non ho visto apprezzamento del lavoro che ho fatto. Lui mi ha sistemato tante cose e mi ha scombussolato tantissimo. Mi sto facendo il mazzo per arrivare alla decenza, ma vedo che lui non lo riconosce”.

Amici 22, due allievi eliminati: ecco chi sono

SuperGuidaTv ha informato i telespettatori che nel prossimo appuntamento domenicale di Amici 22 due allievi saranno eliminati e dovranno quindi salutare il resto dei compagni e i professori. Possiamo subito anticiparvi che ad andarsene sono stati un ragazzo ed una ragazza. Sospiro di sollievo per tutti gli altri concorrenti, che hanno quindi l’opportunità di continuare il loro percorso nella trasmissione Mediaset e proseguire il loro sogno di approdare al serale e di diventare ovviamente famosi.

Dardust è stato incaricato di valutare i cantanti e il peggiore è risultato essere Ascanio. Per lui è stata disposta la sfida dall’insegnante Lorella Cuccarini, che ha perso con Angelina. A stroncarlo è stato Carlo Di Francesco, che gli ha quindi provocato il suo addio alla scuola. Poi però è avvenuta anche un’altra eliminazione, stavolta nel ballo. Sono stati due professori a mandare in sfida l’allieva del programma, che non è riuscita a superare il confronto con un’altra ballerina e ha quindi perso la possibilità di rimanere.

A lasciare la scuola di Amici, dopo essere stata messa in sfida da Alessandra Celentano e Emanuel Lo, la ballerina Claudia, perdente nel confronto diretto con Isabel. Dunque, due allievi in meno da Maria De Filippi, ma per tutti i dettagli occorrerà attendere la puntata del 20 novembre.