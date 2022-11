Ad Amici 22 guai in vista per Raimondo Todaro. Non è un’edizione straordinaria finora quella dell’insegnante di ballo, che ha avuto scontri soprattutto con Alessandra Celentano. Ma ora c’è insoddisfazione anche all’interno, quindi dovrà necessariamente correre ai ripari per evitare che possano esserci problemi insormontabili nel suo lavoro. Un vero e proprio colpo di scena potrebbe infatti avvenire nel prossimo futuro e si tratterebbe di una decisione quasi unica nel suo genere, che lo renderebbe indubbiamente triste.

Uno degli episodi più clamorosi ad Amici 22 con Raimondo Todaro protagonista si è verificato con la collega Celentano. In uno scontro con lei, tutto sembrava concluso quando all’improvviso Ramondo Todaro, che aveva una bottiglietta d’acqua in mano, lancia un po’ del contenuto in faccia ad Alessandra Celentano. Si capisce che non c’è malizia nel gesto, che non c’era voglia di offendere, ma l’insegnante di ballo è rimasta allibita allo stesso modo. Non l’ha presa bene, ma allo stesso modo non ha fatto alcuna scenata poiché voleva concludere il discorso con il suo allievo.

Amici 22, Raimondo Todaro criticato dall’allieva Megan

Ad Amici 22 si è parlato di Raimondo Todaro e di una ballerina nello specifico, che ha espresso tutta la sua insoddisfazione per ciò che è successo nelle scorse ore. La ragazza ha esclamato: “Mi sento come se tutto il lavoro che sto facendo non venisse riconosciuto, è sottovalutato e mi dispiace moltissimo. Non ho visto apprezzamento del lavoro che ho fatto”. Ma le sue critiche non si sono arrestate qui, infatti ha continuato la sua invettiva facendo intuire di non essere felice dell’atteggiamento assunto dal suo maestro.

Infine, la ragazza ha detto: “Lui mi ha sistemato tante cose e mi ha scombussolato tantissimo. Mi sto facendo il mazzo per arrivare alla decenza, ma vedo che lui non lo riconosce”. E il sito Lanostratv ha anche paventato l’ipotesi che Megan, questa la ballerina in crisi, possa decidere di lasciare Raimondo Todaro e di cambiare professore. Tutto ovviamente bisognerà valutarlo giorno dopo giorno, anche perché potrebbe essersi trattato unicamente di un momento di sconforto passeggero, che terminerà a breve.

Megan, che ha appena 18 anni, è anche scoppiata in lacrime dopo quelle critiche ricevute da Raimondo Todaro. L’insegnante ovviamente avrà visto questo filmato e quindi non è da escludere che possa convocarla nuovamente per rincuorarla, al fine di non farla entrare in crisi definitivamente.