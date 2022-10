Daytime movimentato quello di oggi – mercoledì 26 ottobre – di Amici 22. La produzione è infuriata con gli allievi per la questione delle pulizie. Tra l’altro, parole forti sono state tirate fuori dalla bocca di un autore della trasmissione, visto che alcuni concorrenti sembravano anche non aver compreso la gravità dei fatti e avevano quindi sorriso. Non è da escludere nemmeno un intervento di Maria De Filippi nelle prossime ore, così come quello dei professori di canto e di ballo, i quali saranno rimasti delusi da questi atteggiamenti.

Le donne che puliscono la casetta, nel momento in cui hanno fatto il loro ingresso per mettere tutto in ordine, hanno trovato una situazione grottesca. E hanno preso la decisione di non pulire perché hanno rinvenuto di tutto, tra cui la presenza di tazze e piatti, che non sono stati lavati. E gli autori hanno dunque chiamato tutti gli allievi per rimproverarli.

La puntata del daytime si era aperta con due allievi, Gianmarco e Samuel. che vengono convocati in palestra per parlare con i rispettivi professori: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Si tratta di un incontro che arriva dopo dei compiti ricevuti da entrambi i ragazzi da parte dei due professori opposti. Dopo un confronto riguardo il compito per Samuel, si è parlato di quello di Gianmarco che lui ha deciso di fare, ma che la sua insegnante non trova fattibile.

Raimondo Todaro, acqua in faccia ad Alessandra Celentano

A questo punto i toni iniziano ad alzarsi, pur sempre restando nel rispetto reciproco, fino a quando la maestra Alessandra Celentano dice che avrebbero dovuto lasciare la palestra dove stavano discutendo poiché sarebbe servita per altri lavori. Tutto sembrava concluso quando all’improvviso Ramondo Todaro – che aveva una bottiglietta d’acqua in mano – lancia un po’ del contenuto in faccia ad Alessandra Celentano.

Si capisce che non c’è malizia nel gesto, che non c’era voglia di offendere, ma l’insegnante di ballo è rimasta allibita allo stesso modo. Non l’ha presa bene, ma allo stesso modo non ha fatto alcuna scenata poiché voleva concludere il discorso con il suo allievo. Dopo un attimo di silenzio, la docente di classico ha immediatamente risposto al collega con un perentorio: “Queste cose le fai a tua sorella”. Alessandra Celentano ha poi voluto abbandonare immediatamente la sala visibilmente stizzita al fine di non continuare l’accesa discussione.