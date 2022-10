Caos ad Amici 22: la produzione contro gli allievi per un comportamento tutt’altro che buono sulle pulizie, avuto da loro negli ultimi giorni e ore. E per questo motivo c’è stato un rimprovero esemplare con anche alcune punizioni, comminate nei loro confronti. Tutto è stato documentato e mostrato al pubblico nel daytime di mercoledì 26 ottobre. Immagini davvero brutte quelle che sono state fatte vedere, con la casetta che ospita i ragazzi e le ragazze del talent show di Maria De Filippi trovata in condizioni disastrose.

Per questo motivo, ad Amici 22 la produzione si è infuriata e per gli allievi è arrivata una bella reprimenda per la questione pulizie. Tra l’altro, parole forti sono state tirate fuori dalla bocca di un autore della trasmissione, visto che alcuni concorrenti sembravano anche non aver compreso la gravità dei fatti e avevano quindi sorriso. Non è da escludere nemmeno un intervento della stessa conduttrice televisiva nelle prossime ore, così come quello dei professori di canto e di ballo, i quali saranno rimasti delusi da questi atteggiamenti.

Amici 22, produzione contro allievi per le pulizie: “Vergognatevi”

In particolare, le immagini legate al daytime di Amici 22 sono iniziate con la produzione che ha mostrato ciò che gli allievi (non) hanno fatto sul tema pulizie. Le donne che puliscono la casetta, nel momento in cui hanno fatto il loro ingresso per mettere tutto in ordine, hanno trovato una situazione grottesca. E hanno preso la decisione di non pulire perché hanno rinvenuto di tutto, tra cui la presenza di tazze e piatti, che non sono stati lavati. E gli autori hanno dunque chiamato tutti gli allievi per rimproverarli.

Alcuni allievi, alla vista del video riguardante la loro mancata pulizia e la protesta nonché la rabbia delle donne delle pulizie, hanno iniziato a ridacchiare. E un autore è esploso: “Fossi in voi non riderei, dovete vergognarvi”. Soltanto tre ragazze, Rita, Ludovica e Federica, hanno detto di essere estranee all’accaduto e di aver pulito regolarmente i loro spazi. Da parte della redazione è arrivata una punizione, accolta non in modo favorevole dagli studenti della scuola di Amici 22. Andiamo a vedere quale.

Gli allievi sono stati invitati a mettere tutto in ordine. Non hanno nemmeno potuto prendere parte immediatamente alle lezioni di canto e di ballo perché prima avrebbero dovuto sistemare la casetta. Un utente ha comunque scritto: “Sembrano che lo facciano apposta ogni anno per fare più ascolti”. Ma sta di fatto che potrebbero giungere altre punizioni esemplari.