Ad Amici 22 arriva un’altra figlia (molto) vip. Per vedere la puntata del suo ingresso nella scuola bisognerà aspettare domenica ma come sempre le anticipazioni svelano quasi tutto quello è successo nella registrazione del giovedì. Sappiamo infatti che due allievi della scuola più famosa della tv sono stati eliminati: Ascanio e Claudia.

SuperGuidaTV riporta che a giudicare la gara di canto è stato Dardust mentre per quella di ballo in studio erano presenti Garrison Rochelle, Irma De Paola e Eleonora Abbagnato. Ascanio è quindi arrivato ultimo nella gara di canto giudicata da Dardust e Lorella Cuccarini l’ha subito messo in sfida.

Leggi anche: “Le regole sono queste”. Amici 22, bordata di Alessandra Celentano: l’allieva appesa a un filo





Amici 22, entra la figlia vip: chi è Angelina

Sfida che ha visto il cantante di Amici 22 scontrarsi e poi perdere con Angelina: Carlo Di Francesco, giudice della gara ed ex prof, ha preferito far entrare lei nella scuola e Ascanio ha dovuto lasciare il programma. E, sostengono sempre gli spoiler, dopo l’eliminazione Ascanio ha parlato con Rudy Zerbi e si sono abbracciati a lungo. Uscendo dallo studio, visibilmente contrariato, l’ormai ex allievo ha dato un calcio alla tenda.

Insomma, Angelina è la nuova cantante di Amici 22. Ed è una figlia vip: classe 2001, di cognome fa Mango e sì, suo papà era proprio il famoso e compianto cantautore scomparso a soli 60 anni quel maledetto 8 dicembre 2014 a Policoro, nel Materano, mentre si stava esibendo in concerto al Pala Ercole.

Angelina Mango è la secondogenita del cantante, nata dall’amore con Laura Valente, la seconda cantante dei Matia Bazar sposata nel 2004 dopo una relazione iniziata molti anni prima, nel 1983. La coppia aveva già avuto due figli prima del matrimonio: Filippo, nato nel 1995, e Angelina, appunto, venuta alla luce 6 anni dopo. “Filippo è batterista, mentre Angelina è cantante; entrambi hanno collaborato con il padre sia in studio che in sede live”, si legge su Wikipedia.