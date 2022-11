“Le regole sono queste”. Amici 22, bordata di Alessandra Celentano: l’allieva appesa a un filo

Amici 22, l’allieva in crisi dopo la sfuriata di Alessandra Celentano. Non è la prima volta che finisce nel centro del mirino. Nel corso del daytime di 10 giorni fa la maestra non le aveva mandate a dire. Nella sfida di ingresso non mi sei piaciuta affatto. Ti ho trovata senza nervo, moscia, con gli stessi movimenti ripetuti all’infinito in tutte le coreografie. Mi ricordi una biscia incontrollata, a tratti invasata. Domenica scorsa sei stata impresentabile”. Dalle critiche non era stato risparmiato neppure Raimondo Todaro.



“Ti ha definita una ballerina super interpretativa e pazzesca”. Cosa che lei non ha mai notato fino ad ora. E anche il maestro è poi intervenuto difendendola. Lei è Claudia, che già in quell’occasione non aveva fatto mistero di essere rimasta esterrefatta e molto triste per il giudizio di Alessandra Celentano”.

Amici 22, Claudia in crisi dopo la sfuriata di Alessandra Celentano



Mi ha detto anche insipida, questo non lo accetto perché quando ballo veramente ci metto tutta me stessa. Perché per me la tecnica è importante tanto quanto mandare un messaggio”. Un concetto che ha ripetuto durante il daytime di oggi: “Ci sono rimasta molto male. La settimana me la sono vissuta malissimo”. E la risposta di Alessandra Celentano non si è fatta attendere.



“Devi fare pace con te stessa”, ha tuonato. Come dire, se vuoi arrivare le regole sono queste: se non riesci almeno provaci. Inutile dire che i commenti sono fioccati. “Chi più chi meno, a giro, tutti hanno dei momenti di sconforto, ma la grande fortuna che hanno loro è di essere in questa scuola, perdere energie per tutto ciò che ti allontana dall’obiettivo è deleterio, non simpatizzo di certo per wax”. E ancora: “Però di certo il voler restare concentrato sul proprio percorso senza doversi sentire obbligato a consolare a comando”.

“Lo capisco anche, cosa che dovrebbero fare tutti, restare concentrati e farsi ognuno il proprio percorso, supportandosi se il caso a vicenda ma senza mai appesantire le spalle di uno o dell’altro. Claudia deve imparare ancora a brillare di luce propria e non riflessa”. Scrive poi un’altra utente. “Sembra che a nessuno interessi far migliorare Claudia…motivazioni generiche, critiche al limite dell’offesa. Non credo se lo meriti fino a questo punto (penso che nella classe ci sia qualcuno di peggiore). Tra l’altro io stimo la Celentano ma stavolta proprio no”.