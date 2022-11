Amici 22, duro faccia a faccia tra Alessandra Celentano e Megan, la maestra ha tirato fuori tutto il suo carattere per replicare ad una battuta di troppo. In questi giorni Megan è finita nella bufera. Nei giorni scorso Alessandra Celentano aveva messo in discussione le linee fisiche e tecniche di Megan Ria “colpa soprattutto di mancanza di versatilità della ballerina”. La maestra aveva spiegato che con “questo secondo compito saró meno magnanima… ti reputi versatile. ma nel moderno sei scarsa in fatto di linee e aperture. Dove sei versatile? Se da una parte non hai tecnica nei vari stili, il tuo movimento é piacevole, ma essere versatile non é fare più stili ma fare bene più stili”.



Nella critica mossa alla ballerina, la maestra proseguiva: “sei molto bella e ti vendi bene sul palco. Sei giovane ma carente, non hai diversi requisiti e spero tu possa prendere coscienza delle possibilità che hai e non dire che sei versatile perché non lo sei”. Commenti che aveva spiazzato Megan.

La ballerina era finita in lacrime. “Non avevo scelta, ho dovuto lavorare e qui ora ho l’opportunità di studiare bene e con consapevolezza. sono contenta del compito modern e tecnico. Mi va bene e cerco di farla al meglio e sfrutterò al massimo tempo in sala”, aveva spiegato. Oggi, invece si è vissuto un differente momento di attrito.



È successo quando la maestra aveva rifilato due no nel modern contaminato e nel latino americano. Tuttavia Alessandra Celentano ha chiesto a Megan di improvvisare nel secondo stile, ricevendo come riposta una lezione. Una lezione non richiesta “Non devi insegnarmi le cose. So benissimo come funzionano gli stili. Forse è meglio che certe cose tu non le dica”, la risposta della maestra che alcuni hanno interpretato come: “Se pensi di essere superiore, quella è la porta perché non ha bisogno di me”.



Ma non è finita qui. Megan ha aggiunto un altro commento sul contaminato. Basita non poco la Celentano ha prontamente replicato: “Cosa vuoi dire? Che sono antica e non conosco?”. La discussione tra Alessandra Celentano e Megan è proseguita fino a quando la maestra non ha chiuso la questione nel modo più duro. “Uno si aspetta tanto, poi arrivate e non sapete fare niente”.

